Θ. Κοντογεώργης: Ο υπεύθυνος πατριωτισμός αποδεικνύεται στην πράξη

Με το θέμα της συνάντησης του πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Προέδρου της Τουρκίας ασχολήθηκε εξ ολοκλήρου η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο One Channel.

Η Ιστορία, τόνισε εισαγωγικώς, έχει δείξει ότι οι ελληνοτουρκικές συναντήσεις κορυφής είχαν και έχουν αποτελέσματα: «ηρεμία, ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, αποφυγή έντασης και αδιαμεσολάβητη σχέση».

Και συνέχισε: «Ο υπεύθυνος πατριωτισμός αποδεικνύεται στην πράξη, σου επιτρέπει να κάνεις βήματα (προσέγγισης) αλλά και βήματα άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας». Ενώ επανέλαβε, «δεν προσερχόμαστε σε τέτοιες συζητήσεις, επειδή η χώρα είναι αδύναμη, αλλά επειδή είναι ισχυρή και περισσότερο ισχυρή από ό,τι στο παρελθόν».

Με την επισήμανση ότι «τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά αναγκαία συνθήκη προκειμένου να υπάρχει περιβάλλον ειρήνης», ειδικά, μάλιστα, «σε μια περίοδο που τίποτε δεν είναι δεδομένα από αυτά που ξέραμε», οφείλεις «να συνομιλείς και ταυτόχρονα να διαφυλάσσεις το εθνικό συμφέρον», ανέφερε ο Θ. Κοντογεώργης επαναλαμβάνοντας ότι «έχουμε μία και συγκεκριμένη διαφορά, την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, παρόλο που δεν υπάρχουν τη στιγμή αυτή οι προϋποθέσεις, αν και θα ήταν προς το συμφέρον και των δύο χωρών (η διευθέτησή της)».

Όμως, συμπλήρωσε, «αυτό δεν μας εμποδίζει να μιλάμε υπεύθυνα σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής -ο πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκαν στη βελτίωση στο μεταναστευτικό», είπε, επίσης, θυμίζοντας την κατάσταση στο μεταναστευτικό έξι χρόνια πριν, το 2020.

Επόμενη παρατήρηση του υφυπουργού ότι «αν παρ’ ελπίδα ωριμάσουν οι συνθήκες είτε για το casus belli που είναι παρωχημένο, αντιπαραγωγικό και δεν βοηθάει, είτε για τη μία και μόνη διαφορά, προφανώς θα προσέλθουμε να το συζητήσουμε με τις προϋποθέσεις μας».

Σε επόμενο σημείο, ο Θ. Κοντογεώργης σημείωσε εμφατικά ότι «με τα βήματα που έχουν γίνει στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, κανείς καλοπροαίρετος δεν μπορεί να κατηγορήσει αυτόν τον πρωθυπουργό και αυτή την κυβέρνηση για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία αυτά έξι χρόνια».

Και προσέθεσε: «Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν θα έχει ούτε παραμύθια, ούτε δράκους, ούτε συνωμοσίες, ούτε βυζαντινισμούς. Είναι κρυστάλλινη και διαυγής. Καμία μυστική διπλωματία. Αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωναν και ενημερώνουν τακτικά την εθνική αντιπροσωπεία, τα πολιτικά κόμματα». Εξ άλλου, «την άλλη εβδομάδα υπογράφονται οι συμφωνίες με την Chevron», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τις αναρτήσεις της Μαρίας Καρυστιανού αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επανέλαβε ότι «η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι καθαρή έναντι των Ελλήνων πολιτών» και παρέθεσε τις βάσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: «Ισχυρή Ελλάδα, άμυνα, διπλωματία, ισχυρές διεθνείς σχέσεις, πολυμερής διπλωματία, εμβάθυνση του ρόλου μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Στα θέματα χαμηλής πολιτικής μεταξύ των Ελλάδας και Τουρκίας υπογράμμισε «το γεγονός ότι μέχρι το 2030 η επιδίωξη για το διμερές εμπόριο είναι να φθάσει από τα 6 δισεκ. στα 10 δισεκ. Είναι σημαντικό για κάποιες περιοχές, αλλά και γενικά» και, μάλιστα, «σε ένα δασμικό διεθνές περιβάλλον».

Ακολούθως, «από τις δηλώσεις των δύο ηγετών αποτυπώνεται συγκρατημένο αισιόδοξο κλίμα, κλίμα ικανοποίησης ως προς το επίπεδο των σχέσεων αυτή τη στιγμή», είπε με την ταυτόχρονη διαπίστωση ότι ο πρωθυπουργός έθεσε «τέσσερα θέματα αιχμής, το μεγάλο εθνικό θέμα, το Κυπριακό, την άρση του casus belli, τη μία και μοναδική διαφορά (ΑΟΖ – υφαλοκρηπίδα), τη μειονότητα».

Σε ερώτημα, τέλος, για την πρόσφατη τουρκική NAVTEX, αντέτεινε ότι «δεν ερείδεται στο Διεθνές Δίκαιο, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα», επιπλέον τα διαβήματα διαμαρτυρίας που «έπρεπε να κάνουμε, τα κάνουμε» -και «θα το κάνουμε για όσο υπάρχουν τέτοιες προκλήσεις, γιατί είναι προκλητική πράξη», έκλεισε.