Θ. Κοντογεώργης: Να κλείσουμε το αυτιά μας στην τοξικότητα των άκρων

Από τη Συνταγματική Αναθεώρηση αλλά και το πολιτικό κλίμα, με επίκεντρο αυτήν ξεκινά η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στην ιστοσελίδα www.ethnos.gr.

Όπως αναφέρει, «ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση προσδιορίζοντας τους άξονες και καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμβάλουν. Πενήντα χρόνια μετά το Σύνταγμα του 1975, καθώς η κοινωνία μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς, είναι αυτονόητο ότι ο καταστατικός χάρτης πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις».

Εξ άλλου, συνεχίζει, «η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μια κομματική άσκηση. Είναι μία κορυφαία θεσμική και κοινοβουλευτική διαδικασία που υπερβαίνει την εκάστοτε πολιτική συγκυρία και μας οδηγεί στον πυρήνα της δημοκρατίας. Είναι μια ευκαιρία, αλλά και μια πρόκληση για το σύνολο του πολιτικού συστήματος ή, τουλάχιστον, για τις πολιτικές δυνάμεις που αντιλαμβάνονται αυτή την ευθύνη, να συζητήσουμε».

«Αυτό δεν σημαίνει», διευκρινίζει, «ότι απαραίτητα θα συμφωνήσουμε σε όλα ή ότι έχουμε εξαλείψει τις πολιτικές διαφορές μας. Σημαίνει, όμως, ότι είμαστε σε θέση να συζητάμε με καθαρότητα για τα μείζονα και να αναζητούμε πεδία σύγκλισης στα ζητήματα που αγγίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη σταθερότητα της χώρας. Η αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο ευκαιριακής αντιπαράθεσης, τροφοδοτώντας τις δυνάμεις της τοξικότητας και του λαϊκισμού».

Και σε ένα γενικότερο σχόλιο, υποστηρίζει ότι «πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά μας στην τοξικότητα των άκρων γιατί αλλιώς παίζουμε στο δικό τους γήπεδο. Γιατί, όταν ο δημόσιος διάλογος εκφυλίζεται, έδαφος κερδίζουν εκείνοι που αμφισβητούν την ίδια τη δημοκρατία. Με δουλειά, μετριοπάθεια, σχέδιο και όραμα ενώνουμε την κοινωνία».

Ειδικώς δε, για το άρθρο 86, ο Θ. Κοντογεώργης επισημαίνει ότι «η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86, έχει ήδη τεθεί από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πολύ νωρίτερα με αφορμή και την τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε αναλάβει πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του άρθρου το 2006 ως βουλευτής».

Και, στο δια ταύτα, «η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όπως αυτή θα διαμορφωθεί με τη συνεισφορά των βουλευτών της ΝΔ, θα λάβει υπόψη αφενός την ανάγκη να μην εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς η ποινική μεταχείριση ενός πολιτικού προσώπου και αφετέρου να αξιολογηθούν κάποιες δικλίδες ασφαλείας, με έναν διαφορετικό ρόλο για την Βουλή».

Για τα ελληνοτουρκικά δηλώνει ότι «πέρα από την σημασία της ίδιας της συνάντησης που σηματοδοτεί την αξία του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προς όφελος των δύο λαών».

Και προσθέτει: «Εμείς από το 2023 εργαζόμαστε με μία προσέγγιση τριών πυλώνων που περιλαμβάνουν τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτή η στρατηγική έχει ήδη αποδώσει, αποτρέποντας τις εντάσεις του παρελθόντος, αλλά και εμβαθύνοντας τη συνεργασία μας σε θέματα όπως η έκδοση της βίζας βραχείας διαμονής σε 12 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στο μεταναστευτικό, μέσα από τον βελτιωμένο συντονισμό των δύο χωρών, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σχεδόν κατά 60% τις ροές τον τελευταίο χρόνο».

Επιπροσθέτως, κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού δρομολογήθηκαν «οι ετήσιες δράσεις των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και νέες κοινές πρωτοβουλίες που διευρύνουν το πεδίο της διμερούς συνεργασίας, σε τομείς όπως το διμερές εμπόριο και οι επενδύσεις, η πολιτική προστασία, αλλά και ο πολιτισμός».

Βεβαίως, διευκρινίζει από την άλλη, «οι διαφωνίες είναι σαφείς και παραμένουν σε ό,τι αφορά στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Όμως, ως γειτονικές χώρες καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας με ψυχραιμία και με υπευθυνότητα. Και είναι σημαντικό, ακόμη κι όταν διαφωνούμε, να συνεχίσουμε να συζητάμε με ειλικρίνεια, με καλή πίστη και αμοιβαίο σεβασμό και να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις και σε εντάσεις. Η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης στην περιοχή και θέλουμε μία συνεργασία η οποία θα μας βοηθήσει να εμπεδώσουμε την περιφερειακή σταθερότητα».

Περιληπτικά, στα άλλα θέματα της συνέντευξης, «η στήριξη και η ανάπτυξη της περιφέρειας είναι για εμάς εθνικός στόχος που βασίζεται στην βασική αρχή ότι η ανάπτυξη πρέπει να κατανέμεται δίκαια, αναλογικά και ομοιογενώς σε όλη τη χώρα και ταυτόχρονα, οι πολιτικές μας να υποστηρίζουν το δικαίωμα κάθε πολίτη, εφόσον το επιθυμεί, να μείνει και να δημιουργήσει στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε», διαβεβαιώνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεδιπλώνοντας ακολούθως όλη την κυβερνητική πολιτική στο θέμα.

Για το πρόβλημα της ακρίβειας, επικαλείται τη «σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από τον προϋπολογισμό του 2026. Μετά τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, τις προηγούμενες μέρες, είδαν και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα τις αυξήσεις αυτές στους λογαριασμούς τους με την τελευταία μισθοδοσία». Ταυτόχρονα, επισημαίνει, «εντείνουμε την προσπάθεια μας για αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς με τη λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής».

Ενώ σε ερώτημα πώς απαντά στην κριτική περί μεταρρυθμιστικής «κόπωσης», παραπέμπει στον προγραμματισμό της κυβέρνησης για το 2026 που «περιλαμβάνει 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 μεγάλα έργα και μεταρρυθμίσεις».

Για τις μετεκλογικές συνεργασίες, τέλος, αναφέρει εν πρώτοις ότι «ο πρωθυπουργός με την πολιτική που έχει εφαρμόσει έχει ισχυροποιήσει, κοινωνικά, οικονομικά και γεωπολιτικά την χώρα μας. Ταυτόχρονα έχει κρατήσει ισχυρή την κοινωνική συμμαχία που στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Και αυτό γιατί η πολιτική μας απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και όχι μόνο σε κάποιες κοινωνικές ομάδες».

Και, συμπληρώνει, «όσο η κυβέρνηση ξεδιπλώνει την πολιτική της, φέρνει αποτελέσματα και παρουσιάζει την πρότασή της για την Ελλάδα του μέλλοντος, αλλά και συνομιλεί με την κοινωνία με μετριοπάθεια και σεμνότητα τόσο θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα εκλογική νίκη».

Τέλος, «σε μια εποχή που όλα αλλάζουν και τίποτα δεν είναι δεδομένο, μια σταθερή κυβέρνηση είναι απαραίτητη για να συνεχίσει η χώρα μας στο δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου. Η αυτοδυναμία παραμένει ο σταθερός μας στόχος. Οι πολίτες όμως θα καθορίσουν τους συσχετισμούς και ο Πρωθυπουργός, με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και στη δημοκρατική μας παράδοση, θα λειτουργήσει αντίστοιχα και υπεύθυνα», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ