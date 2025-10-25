MENOY

Τέσσερα χρόνια από τον θάνατό της Φώφης Γεννηματά: Το συγκινητικό μήνυμα του Ν. Βοσδογάνη – “Δεν σε ξεχνάμε ποτέ”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά.

Ηταν 25 Οκτωβρίου του 2021 όταν έφυγε από τη ζωή η πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο στενός της συνεργάτης και διευθυντής του γραφείο Τύπου της επί χρόνια, Νίκος Βοσδογάνης, έκανε μια ανάρτηση για να τιμήσει τη μνήμη της.

«Η πολιτική κληρονομιά της Φώφης Γεννηματά δεν χωρά σε νόμους ή σε αποφάσεις. Δεν χωρά σε ένα πρόγραμμα…

Ήταν και είναι φως, ήθος και τόλμη. Μια υπενθύμιση, ένα παράδειγμα, του πώς μπορείς να είσαι δυνατός χωρίς να χάσεις την ψυχή σου.

Δεν σε ξεχνάμε ποτέ.

Η πολιτική θα είχε άλλο πρόσωπο, αν ήσουν εδώ» έγραψε.

Φώφη Γεννηματά

