Συνάντηση Δένδια με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου – Συζήτηση για ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας

Συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ είχε σήμερα ο Νίκος Δένδιας.

Μετά τον πρωθυπουργό, οι Τζέρι Μόραν, Κρίστιν Τζίλιμπραντ, Τζον Μπαράσο, Ντεμπ Φίσερ, Γκάρι Πίτερς και Τζον Μπούζμαν, επισκέφθηκαν τον υπ. Άμυνας, παρουσία και της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Οι δύο πλευρές είχαν συνομιλίες για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, όπως αναφέρει και στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.

«Συζητήσαμε για την ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τη σημασία της για την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή», υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.