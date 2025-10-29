Σταύρος Καλαφάτης: Η μάχη με την ακρίβεια είναι διαρκής και αδιάλειπτη

“Η μάχη με την ακρίβεια είναι διαρκής και αδιάλειπτη. Αυτό φαίνεται από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ίδιου του Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου με συγκεκριμένα αποτελέσματα”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στον 102 FM της Θεσσαλονίκης και τους δημοσιογράφους Ίωνα Τσώχο και Ειρήνη Συράκη.

Και πρόσθεσε: “Ενδεικτικά αναφέρομαι σε μειώσεις τιμών σε πάνω από 2.100 κωδικούς -εκ των οποίων περισσότεροι από 1.000 είναι κωδικοί τροφίμων. Δεύτερον, προχωρούμε στην ίδρυση νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς με 300 νέους ελεγκτές και διοικητή με θητεία ανεξάρτητη από τους πολιτικούς κύκλους. Τρίτο, τους τελευταίους 15 μήνες έχουν γίνει από την ΔΙΜΕΑ περισσότεροι από 45 χιλιάδες έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πάνω από 16 εκατ. ευρώ πρόστιμα, από τα οποία τα 5,5 εκατ. ευρώ είναι σε πολυεθνικές. Τέταρτο, Πενταπλασιάσαμε από το καλοκαίρι του 2024 τα ανώτατα όρια των προστίμων. Και τέλος, μια ακόμη πραγματικότητα που δεν μπορεί κανείς να την αρνηθεί”, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα έχει τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 1,4% έναντι του μέσου όρου που είναι 3,5%”. “Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη ζητήματα”, σημείωσε ο κ. Καλαφάτης, “όμως το θέμα της ακρίβειας με συγκεκριμένες πράξεις και πρωτοβουλίες το αντιμετωπίζουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε”.

Στον απόηχο της χθεσινής Εθνικής Επετείου ο κ. Καλαφάτης τόνισε: “Εμείς κάνουμε την Ελλάδα στην πράξη πιο ισχυρή γεωπολιτικά, οικονομικά και αμυντικά. H χώρα μας έχει πλέον μια ισχυρή θέση στο διεθνές γίγνεσθαι. Ενισχύει την άμυνά της σε σημαντικότατο βαθμό. Έχει πλέον φωνή που ακούγεται διεθνώς. Και πρωτοπορεί σε πολλές πρωτοβουλίες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που αφορούν την ενιαία στρατηγική στα θέματα της άμυνας”. O κ. Καλαφάτης ανέφερε συγκεκριμένα: “Ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα των F35. Αναβάθμιση των F16. Απόκτηση των μαχητικών Rafale. Προμήθεια τεσσάρων φρεγατών Belhara. Σημαντική ενίσχυση της αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής: ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο. Επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια. Στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Γαλλία. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Θαλάσσια Πάρκα”.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων και ειδικότερα του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θεσσαλονίκης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: “Στόχος μας είναι η στήριξη και ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θεσσαλονίκης. Ξεκινήσαμε πρόσφατα με την διασύνδεση του ΕΚΕΤΑ με το ΝΟΗΣΙΣ. Είναι σε εξέλιξη η πρωτοβουλία μας για την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων και ειδικότερα του ΕΚΕΤΑ και της επιχειρηματικής κοινότητας. Ενώ προχωρά και η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό το ΕΚΕΤΑ μέσα από τις νέες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία που διαθέτει να δώσει συγκεκριμένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι Δήμοι όσο και οι επιχειρήσεις στη λειτουργία τους. Έτσι θα διασυνδέσουμε τη νέα τεχνολογία με την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες”.

“Η Θεσσαλονίκη διαθέτει ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας. Διαθέτει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, πανεπιστημιακά ιδρύματα, καταξιωμένα ερευνητικά κέντρα και δυναμική παρουσία νεοφυών επιχειρήσεων όπως και υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας”, υπογράμμισε ο Σταύρος Καλαφάτης. “Στόχος μας είναι η καλύτερη διασύνδεση όλων αυτών των εξαιρετικών φωνών που προσφέρουν σε περιφερειακό επίπεδο. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε σε κάθε περιφέρεια της χώρας, βεβαίως και στη Θεσσαλονίκη που διαθέτει την πρώτη ύλη, και σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και τους τοπικούς stake holders ένα πολύ δημιουργικό HUB καινοτομίας με άξονα τις νέες τεχνολογίες το οποίο να μπορεί να συμβάλλει ταυτόχρονα και στην περιφερειακή ανάπτυξη”, επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.