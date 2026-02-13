Σδούκου για Κωνσταντοπούλου: Στην πολιτική υπάρχουν όρια και αντοχές – Κάποια στιγμή το ποτήρι ξεχειλίζει

«Στην πολιτική θεωρώ ότι υπάρχουν όρια και υπάρχουν και αντοχές» τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, αναφερόμενη σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά» με τον Δημήτρη Τάκη, στα όσα διαδραματίστηκαν μέσα στη Βουλή, την ακραία ένταση μεταξύ της κ. Κωνσταντοπούλου και του κ. Γεωργιάδη.

«Εγώ είμαι νέα στην πολιτική και κάποια πράγματα μου είναι αδιανόητα. Δηλαδή χθες για παράδειγμα, αυτό που συζητούνταν στη Βουλή είναι αυτό το νομοσχέδιο το πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τι καλό θα συμβεί μέσα από αυτό και να ακουστεί και η αντιπολίτευση και η κριτική ως προς αυτή. Και ενώ περιμένω λοιπόν και ως πολίτης, να ακούσω λίγο τι συζητείται μέσα στη Βουλή, εκφράσεις κηφήνες, ελεεινό υποκείμενο από την αρχηγό της Πλεύσης Ελευθερίας και όχι μόνο τώρα, δηλαδή και προηγούμενες εκφράσεις, το γυμνοσάλιαγκες, είστε γυμνοσάλιαγκες ή εκφράσεις πραγματικά χυδαίες.

Και εδώ, η κ. Κωνσταντοπούλου μάλλον εδώ και καιρό έχει επιλέξει μία διαρκώς προκλητική στάση. Και να σας πω κάτι; Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει συγκρουστεί με όλους και με τον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη όπως η κυρία Γεροβασίλη, με βουλευτές από άλλα κόμματα, κάθε μέρα υπάρχει και ένα νέο επεισόδιο.

Κάποια στιγμή το ποτήρι ξεχειλίζει. Δηλαδή, το λέω και ανθρώπινα, πόσες φορές μπορείς να αντέξεις να σε βρίζουν όπως κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν γίνεται να υπάρχει συνεχώς ένταση, προσβολές, φωνές και να παριστάνουμε ότι όλα είναι φυσιολογικά. Εδώ υπάρχει μια τοξικότητα. Καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν είναι τυχαία, δηλαδή, αυτό είναι επιλογή της προφανώς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως προς το ότι συμπεριφορές ακραίες βρίσκουν απήχηση σε μέρος των πολιτών, όπως αποτυπώνεται σε δημοσκοπικό τουλάχιστον επίπεδο, η κ. Σδούκου σχολίασε «είναι ένα πρόβλημα αυτό, συμφωνώ. Ότι αυτό το προφίλ το συγκρουσιακό σε κάποια μερίδα κόσμου, στον κόσμο της οργής, θα σας έλεγα, βρίσκει ανταπόκριση. (…)

Ενώ κανονικά περιμένει κανείς να δει ότι η πολιτική θέλει επιχειρήματα, θέλει σχέδιο, θέλει σοβαρότητα, τελικά βλέπουμε και σωστά το είπατε, με αφορμή την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, είδαμε ένα σκηνικό που ήταν για τα social media. Δηλαδή βρίζεις τους πάντες και τα πάντα, το ανεβάζεις στο διαδίκτυο, στο ΤikTok, γράφεις, πουλάς, ενίοτε κάνεις και καρδούλες και λες από τη μια βρίζω, από την άλλη με χαμόγελο λες, Η αγάπη θα νικήσει. Δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποια όρια στις ύβρεις και στην κοροϊδία. Αλλά εγώ θα πω το εξής όμως.

Ναι, με αυτόν τον κόσμο της οργής, όπως τον αποκάλεσα, που είναι ένα πρόβλημα, εμείς ως κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να μιλήσουμε με αυτόν τον κόσμο.

Και αυτό θα το κάνουμε τις πολιτικές μας. Δηλαδή κάποιοι που πολιτικοποιήθηκαν μέσα στην κρίση και μετά και βλέπουν τον κόσμο με τα μάτια της οργής, θέλει πολύ δουλειά και από μέρους μας για να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη. Και έτσι, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά ως κυβέρνηση, ως Νέα Δημοκρατία, με τη σοβαρότητα που μας διέπει, αυτόν τον κόσμο της αμφισβήτησης, της οργής σε ένα βαθμό για κάποια πράγματα, δεν θα κρύψω ότι δεν είναι δικαιολογημένο σε ένα βαθμό, δεν αναφέρομαι στον ισοπεδωτικό, στον μηδενισμό, όντως πρέπει να έρθουμε πιο κοντά και να εξηγήσουμε τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, πώς το κάνουμε».

«Μέσα σε αυτή τη δεξαμενή μπορεί κανείς να δει ανθρώπους που ό, τι και να συμβεί θα σου πουν δεν με ενδιαφέρει, θέλω το μπάχαλο, θέλω την ασυδοσία, δεν θέλω τίποτα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και ένας κόσμος οργής που αυτόν αξίζει να τον προσεγγίσουμε περισσότερο και να του εξηγήσουμε. (…)

Επειδή ακριβώς νομίζω ότι το ζήσαμε στο πετσί μας δέκα χρόνια πίσω και είδαμε ότι αυτό τελικά στο τέλος το φορτώνεται ο ελληνικός λαός» συμπλήρωσε η κ. Σδούκου.

Σχετικά με τη σημερινή κινητοποίηση των αγροτών με τα τρακτέρ έξω από τη Βουλή, καθώς όπως λένε, δεν ικανοποιήθηκαν όλα τους τα αιτήματα ενώ υπάρχει ο, δημοσιονομικός χώρος, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι αυτό αποτυπώθηκε από τις συναντήσεις που έγιναν παρουσία του πρωθυπουργού, ότι τα δημοσιονομικά δεδομένα σε ό, τι αφορά οικονομικές παροχές είναι αυτά.

«Δηλαδή, έχουν αποταμιευθεί από το νέο τρόπο κατανομής των κονδυλίων, των επιδοτήσεων, 160 εκατομμύρια. Αυτά τα 160 εκατομμύρια θα πάνε στις κατηγορίες των αγροτών και των κτηνοτρόφων που πραγματικά έχουν πληγεί. Αναφέρομαι κυρίως στους κτηνοτρόφους λόγω της ευλογιάς και σε άλλες κατηγορίες, βαμβακοπαραγωγοί, σιτοπαραγωγοί και από κει και πέρα εγώ βλέπω το εξής. Ότι προφανώς είναι δικαίωμα των ανθρώπων να διαμαρτυρηθούν, κάθε κοινωνικής ομάδας, κυρίως βέβαια όταν δεν ασκείται αυτό με τον τρόπο που το είδαμε να ασκείται μέσα στις γιορτές. Διαδηλώνουν βέβαια, οι ίδιοι άνθρωποι, αν καταλαβαίνω καλά, οι οποίοι αποχώρησαν από τη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, συμφωνώντας εκεί ότι κάποια δίκαια αιτήματά τους τα ικανοποιεί η κυβέρνηση. (…)

Σέβομαι προφανώς και τη διαμαρτυρία και σίγουρα, εννοείται ότι υπάρχουν θέματα με τον πρωτογενή τομέα και γι’ αυτό βλέπετε ότι από τότε που έγινε η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και μέχρι τώρα στο υπουργείο με τον υπουργό τον ίδιο και την πολιτική ηγεσία εκεί, συνεχίζονται καθημερινά να γίνονται επιμέρους τεχνικές συναντήσεις και τοπικού χαρακτήρα. Γιατί, σε κάθε γωνιά της χώρας μας υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου που πρέπει να αντιμετωπίζονται με ξεχωριστό τρόπο. (…)

Εγώ μεταφέρω αυτά τα οποία είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη συνάντηση, ότι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένα. Ναι, δρομολογούμε όλα αυτά τα μέτρα σε σχέση με το ρεύμα, με το αφορολόγητο στην αντλία και πολλά άλλα από τη λίστα που έθεσαν στην κυβέρνηση και που τα ικανοποιεί και φυσικά συζητάμε και για την επόμενη μέρα του πρωτογενούς τομέα που θέλει, προφανώς και άλλα εργαλεία, αλλά δεν είναι για το τώρα. Αυτά είναι τα μεσομακροπρόθεσμα» είπε η κ. Σδούκου.

Σχετικά με την συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας, κυρίως για την αναφορά του στον τρόπο λειτουργίας της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κληθείσα να κάνει κάποιο σχόλιο, δήλωσε «νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και οι πολίτες δικαιούνται να ξέρουν και τα γεγονότα και την αλήθεια».

«Βγάλτε εσείς τώρα τα συμπεράσματα. Γιατί το λέω; Γιατί έχουμε έναν κύριο Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει το πολιτικό comeback. Μας μιλάει για δικαιοσύνη, μας μιλάει για κάθαρση, μας μιλάει για ηθική, όλα αυτά λοιπόν που καταγγέλλει. Ένας πρωθυπουργός πρώην που λέει ότι ετοιμάζεται για όλα αυτά τα νέα ταξίδια, εν πάση περιπτώσει και δεν μας λέει για το παλιό το ταξίδι, δηλαδή για αυτά που αναφέρει ο κύριος Στουρνάρας, για το ότι στοίχισε πάνω από 100 δισεκατομμύρια στη χώρα. Θεωρώ ότι αυτά είναι, πρέπει να αναδεικνύονται στο δημόσιο διάλογο. Και δεν νομίζω ότι θεωρεί κανείς πως δεν πρέπει αυτές οι νοοτροπίες και λογικές να στηλιτεύονται» επισήμανε καταλήγοντας.