Άνετα εξελέγη σύνεδρος για τη ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος – Tο ΚΚΕ παίρνει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας από το ΠΑΣΟΚ

Με φόντο τις εσωτερικές διεργασίες στη ΓΣΕΕ και τις ισορροπίες στον συνδικαλιστικό χώρο, ο Γιάννης Παναγόπουλος εξελέγη με άνεση σύνεδρος για το επικείμενο συνέδριο της Συνομοσπονδίας, μέσα από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Η εκλογή του Γιάννη Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ έρχεται παρά τις πιέσεις που δέχθηκε από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο του έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την προεδρία της Συνομοσπονδίας, καθώς βρίσκεται υπό έλεγχο για υποθέσεις υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος μετά από έρευνα της αρμόδιας Αρχής.

Η «επίσημη» ΠΑΣΚΕ που πρόσκειται στον Γιάννη Παναγόπουλο εξασφάλισε πέντε συνέδρους για το συνέδριο της ΓΣΕΕ. Στις εκλογές για τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου κατέλαβε επίσης πέντε έδρες, παρουσιάζοντας απώλεια σε σχέση με τις έξι που διέθετε στην προηγούμενη αναμέτρηση. Αντίθετα, το «κομματικό» ψηφοδέλτιο που στηρίχθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη, με επικεφαλής τον Γιάννη Μπουλέρο, περιορίστηκε σε τρεις έδρες, παρά τη συμμετοχή συνδικαλιστών προερχόμενων και από άλλους χώρους.

Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΑΣ που στηρίζεται από το ΚΚΕ, αυξάνοντας τη δύναμή της σε 11 έδρες από 9. Ο επικεφαλής της, Νίκος Μαυροκέφαλος, φέρεται ως επικρατέστερος για την προεδρία του ΕΚΑ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί απώλεια ελέγχου του σημαντικότερου Εργατικού Κέντρου της χώρας για το ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο της συνδικαλιστικής του διάσπασης, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχωρήσεων στελεχών που κινούνται κοντά στον Γιάννη Παναγόπουλο.

Το «Μέτωπο», που συγκροτήθηκε από στελέχη προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατέκτησε πέντε έδρες. Η Νέα Πορεία με επικεφαλής τον Τάσο Γκιάτη έλαβε τέσσερις έδρες, ξεπερνώντας τη ΔΑΚΕ, η οποία περιορίστηκε σε τρεις, χάνοντας μία σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.