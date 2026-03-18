ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν τα “κόκκινα” δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers το 2025, φθάνοντας τα 80 δισ. ευρώ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Aυξήθηκαν κατά 604 εκατ. ευρώ, στα 80,02 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια που διαχειρίζονται οι λεγόμενοι servicers (Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ)) το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 28,1 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, από 27,6 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 593 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 28,1 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 10,1 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 68 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10,5 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 57 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41,3 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 28 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15,8 δισ. ευρώ, τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 72 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25,2 δισ. ευρώ.

