Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν ξανακάνω το Πάμε Πακέτο, σκέφτομαι κάτι που δεν το αντιλαμβάνονται οι διευθυντές προγραμμάτων

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου αποκάλυψε πως ο κόσμος εξακολουθεί να τη σταματά στον δρόμο για να της μιλήσει για το «Πάμε Πακέτο», όμως η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ στο συγκεκριμένο πρότζεκτ.

«Ο κόσμος που με συναντάει μου μιλάει για το Πάμε Πακέτο, εξακολουθούν να το βλέπουν. Δεν πρόκειται να το κάνω ξανά. Κάποια πράγματα πρέπει να τελειώνουν στην ώρα τους. Αν ήταν να υπάρχει άλλη παρουσιάστρια, θα είχε βρεθεί ήδη», είπε η παρουσιάστρια στην κάμερα της εκπομπής «Το ΄χουμε».

Θα επέστρεφε στην τηλεόραση με το ίδιο πρότζεκτ; «Δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στην τηλεόραση με το ίδιο προϊόν, αν θα γυρίσω θα κάνω κάτι διαφορετικό που το έχω ήδη στο μυαλό μου, αλλά αυτό που σκέφτομαι κάτι που δεν αντιλαμβάνονται οι διευθυντές προγραμμάτων. Δεν έχω κάνει κάποια πρόταση», απάντησε η Βίκυ Χατζηβασιλείου.

