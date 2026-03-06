MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βάσω Λασκαράκη για ηλικία: Ίσως όταν έρθει το 5 μπροστά να ταραχτώ, με το 4 είμαι ακόμα καλά

|
THESTIVAL TEAM

Η Βάσω Λασκαράκη μίλησε στην κάμερα του Happy Day με αφορμή την πρόβα τζενεράλε της παράστασης «Λαπωνία». Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην καθημερινότητα της, τους μικρούς καβγάδες που προκύπτουν στη συμβίωση, αλλά και το πέρασμα του χρόνου.

Η ηθοποιός τόνισε ότι οι διαφωνίες είναι κάτι φυσιολογικό στις σχέσεις. «Ε καλά, ποιος δεν τσακώνεται στη ζωή του; Νομίζω ότι αυτό είναι και το υγιές. Να μπορείς να διαφωνείς και να λες αυτά που πιστεύεις», ανέφερε.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο, εξήγησε ότι οι αφορμές για έναν καβγά μπορεί να είναι πολύ απλές. «Τα πιο απλά πράγματα μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για έναν τσακωμό. Από το “γιατί άφησες το μπουφάν εδώ” μέχρι το “γιατί δεν μου θύμισες ένα ραντεβού”. Είναι χαζά και απλά πράγματα, όχι ουσιώδη. Γιατί αν είναι ουσιώδη, μετά φεύγεις και πας αλλού», σημείωσε.

Η Βάσω Λασκαράκη μίλησε και για το πέρασμα του χρόνου, ενώ παραδέχτηκε ότι προς το παρόν δεν την απασχολεί ιδιαίτερα. «Δεν το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Ίσως όταν έρθει το 5 μπροστά να ταραχτώ. Με το 4 είμαι ακόμα καλά», είπε με χιούμορ.

Βάσω Λασκαράκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Στ. Αγγελούδης: “Η διεκδίκηση της ουσιαστικής ισότητας παραμένει ένα διαρκές και επίκαιρο κοινωνικό ζητούμενο”

ΔΕΘ 14 ώρες πριν

Νομικοί της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ: “Θεσμική και δημοκρατική εκτροπή η απόρριψη του αιτήματος”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

ΕΛΤΑ: Προχωρά η δεύτερη φάση μετασχηματισμού του δικτύου – Μεταφορά δραστηριότητας για 7 καταστήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Έφυγε από την ζωή ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Δημήτρης Τσιγκούνης – Συλλυπητήρια από ΝΔ

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα σε Ιράν και Βηρυτό – Ιρανική επίθεση σε κεντρικό Ισραήλ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

ΠΑΙΔΕΙΑ 6 ώρες πριν

Για πρώτη φορά εισαγωγή ειδικότητας γυμναστή στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ωραιοκάστρου