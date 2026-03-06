Βάσω Λασκαράκη για ηλικία: Ίσως όταν έρθει το 5 μπροστά να ταραχτώ, με το 4 είμαι ακόμα καλά

Η Βάσω Λασκαράκη μίλησε στην κάμερα του Happy Day με αφορμή την πρόβα τζενεράλε της παράστασης «Λαπωνία». Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην καθημερινότητα της, τους μικρούς καβγάδες που προκύπτουν στη συμβίωση, αλλά και το πέρασμα του χρόνου.

Η ηθοποιός τόνισε ότι οι διαφωνίες είναι κάτι φυσιολογικό στις σχέσεις. «Ε καλά, ποιος δεν τσακώνεται στη ζωή του; Νομίζω ότι αυτό είναι και το υγιές. Να μπορείς να διαφωνείς και να λες αυτά που πιστεύεις», ανέφερε.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο, εξήγησε ότι οι αφορμές για έναν καβγά μπορεί να είναι πολύ απλές. «Τα πιο απλά πράγματα μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για έναν τσακωμό. Από το “γιατί άφησες το μπουφάν εδώ” μέχρι το “γιατί δεν μου θύμισες ένα ραντεβού”. Είναι χαζά και απλά πράγματα, όχι ουσιώδη. Γιατί αν είναι ουσιώδη, μετά φεύγεις και πας αλλού», σημείωσε.

Η Βάσω Λασκαράκη μίλησε και για το πέρασμα του χρόνου, ενώ παραδέχτηκε ότι προς το παρόν δεν την απασχολεί ιδιαίτερα. «Δεν το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Ίσως όταν έρθει το 5 μπροστά να ταραχτώ. Με το 4 είμαι ακόμα καλά», είπε με χιούμορ.