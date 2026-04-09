Τάνια Τσανακλίδου: “Περπάτησα περήφανα στη γη για 74 χρόνια” – Το μήνυμα για τα γενέθλιά της

Τα 74 της χρόνια κλείνει σήμερα 09.04.2026) η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία ανέβασε σχετική φωτογραφία στα social media για να γιορτάσει αυτήν την ημέρα.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια ανέβασε μία φωτογραφία με ένα μπουκέτο ροζ τριαντάφυλλα, γράφοντας στη λεζάντα τις σκέψεις της για τα 74 χρόνια πορείας της. Η Τάνια Τσανακλίδου αναφέρθηκε στην ομορφιά του κόσμου και σε όσα λατρεύει να κάνει στον ελεύθερο της χρόνο.

«Περπάτησα περήφανα στη γη για 74 χρόνια αγαπώντας ό,τι όμορφο συναντούσα στο διάβα μου: ανθρώπους, λουλούδια, ιδέες και τοπία, βιβλία, πουλιά, τα βουνά και τη θάλασσα. Τόσος πλούτος και τόση ομορφιά στην καρδιά και στα μάτια. Ευγνωμοσύνη μόνο», έγραψε συγκεκριμένα στην ανάρτηση.