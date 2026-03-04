Πέτρος Γαϊτάνος: Έρχονται γονείς και μου λένε ότι νανουρίζουν τα παιδιά τους με τους ύμνους μου

Μέσω των ύμνων που έχει ερμηνεύσει ο Πέτρος Γαϊτάνος, γονείς του μεταφέρουν πως νανουρίζουν τα παιδιά τους, αναδεικνύοντας τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στη μουσική του και στις μικρότερες ηλικίες.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη μουσική του πορεία, αλλά και για τον θεσμό της Eurovision.

Αναφερόμενος στο νεανικό κοινό και στη σχέση τους με τη μουσική του, ο Πέτρος Γαϊτάνος υπογράμμισε τη σύνθετη φύση των νέων ανθρώπων και μετέφερε όσα του λένε γονείς για τα παιδιά τους: «Οι νέοι είναι ένα κοινό πολύ ιδιαίτερο, ψάχνονται ορμονικά και οντολογικά. Έρχονται γονείς και μου λένε ότι νανουρίζουν τα παιδιά τους με τους ύμνους μου».

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Γαϊτάνος εξήγησε ποια είναι η πρόθεσή του όταν ερμηνεύει τα τραγούδια του και ποιον στόχο υπηρετεί μέσα από τη μουσική του: «Τα τραγούδια μου τα λέω με σκοπό να εμπνεύσω τον κόσμο σε πράγματα ανώτερα και χρήσιμα».



Απαντώντας σε ερώτηση που δέχτηκε για τον Ακύλα και τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026, ο τραγουδιστής τοποθετήθηκε με επιφύλαξη, εκφράζοντας τη γενικότερη άποψή του για τον θεσμό και ξεκαθαρίζοντας τι θα έκανε ο ίδιος: «Είναι μια ερώτηση που θέλει πολλή κουβέντα, οπότε καλύτερα να μην πω κάτι. Καλό είναι ότι γίνεται γύρω από το χώρο της τέχνης, να μην παραδειγματίζεται από πράγματα που την ευτελίζουν. Εγώ δεν θα πήγαινα στη Eurovision, γιατί γύρω από ένα όμορφο τραγούδι που θα έγραφα, θα υπήρχε ένα τσίρκο».