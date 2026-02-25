MENOY

Νικόλας Ράπτης για τα υπερφαγικά επεισόδια: Είναι ένα “τέρας” που δεν φεύγει ποτέ, θέλει μεγάλο εσωτερικό πόλεμο

THESTIVAL TEAM

Για τα υπερφαγικά επεισόδια τα οποία αντιμετωπίζει μίλησε ο Νικόλας Ράπτης, επισημαίνοντας πως είναι σαν ένα «τέρας» που δεν φεύγει ποτέ και χρειάζεται μεγάλο εσωτερικό πόλεμο για να μπορέσει να το νικήσει κανείς.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός, πέρα από τον εθισμό του στο φαγητό, απάντησε και για το επαγγελματικό του μέλλον, εξηγώντας πως από τότε που έγινε μπαμπάς άλλαξαν οι προτεραιότητές του, ενώ εξέφρασε και την ενόχλησή του για το γεγονός πως συσχετίζουν το όνομά του διαρκώς με τα δοκιμαστικά τηλεπαιχνιδιών που γίνονται, χωρίς να είναι αλήθεια.

Ο Νικόλας Ράπτης δήλωσε σχετικά με τα υπερφαγικά επεισόδια στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου: «Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν νομίζω ότι φεύγει ποτέ. Θέλει μεγάλο εσωτερικό πόλεμο. Νομίζω ότι πολύς κόσμος πολεμάει με αυτό το “τέρας”. Θέλει αρκετή προσπάθεια. Είναι ένας αγώνας συνεχής».

Για τα επαγγελματικά του σχέδια, έπειτα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός είπε: «Οι μηχανές δουλεύουν στο κόκκινο και πρέπει να τα βάλω κάτω να κάνω μια αυτοκριτική, γιατί τώρα και με το παιδί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, οπότε πρέπει να πάρω κάποιες αποφάσεις για το μέλλον με τη δουλειά και τι θα γίνει. Οπότε πιστεύω του χρόνου πιθανότατα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Είναι σε μια ηλικία που όσο περνάει δεν ξαναγυρίζει, οπότε δεν μου αρέσει που κάνω και δυο ημέρες χωρίς να το βλέπω το παιδί. Πρέπει να το φτιάξω αυτό. Στεναχωριέμαι. Τώρα έχουμε αρχίσει και επικοινωνούμε κιόλας αρκετά. Μου αρέσει πολύ αυτό και θέλω να το διορθώσω».

Στο τέλος, τόνισε για τα δημοσιεύματα γύρω από τα δοκιμαστικά για τα τηλεπαιχνίδια: «Είναι άσχημο για κάθε παιχνίδι που βγαίνει να μπαίνει το όνομά μου στο δοκιμαστικό, γιατί κάποιος που δεν με ξέρει και δεν γνωρίζει τι κάνω, λέει είτε δεν τον παίρνουν είτε δεν είναι καλός. Είναι άσχημη η εικόνα που σχηματίζεται».

