MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μένιος Σακελλαρόπουλος: Για τη συγγραφή των βιβλίων μου έχω μείνει στη φυλακή, στο Δρομοκαΐτειο, έχω δει από κοντά εγχείρηση εγκεφάλου

|
THESTIVAL TEAM

Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το βιβλίο του «Δύο μαύρα πουκάμισα» που θα γίνει τηλεοπτική σειρά.

«Για τη συγγραφή των βιβλίων μου έχω μείνει στη φυλακή, στο Δρομοκαΐτειο, έχω δει από κοντά εγχείρηση εγκεφάλου», είπε αρχικά ο Μένιος Σακελλαρόπουλος.

Ο ίδιος είπε στη συνέχεια: «Το βιβλίο μου “Δύο μαύρα πουκάμισα” θα γίνει σειρά. Αναφέρεται σε δύο φίλους από την Κρήτη που χωρίζονται για μια γυναίκα. Θα βάλω τα κλάματα όταν δω τους ήρωές μου να ζωντανεύουν από πολύ σπουδαίους ηθοποιούς. Διάβασα πως ο πρώτος κύκλος θα είναι 140 επεισόδια. Το πρώτο επεισόδιο θα το δω με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου και τρώγοντας κρητικά φαγητά».

Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος είπε επίσης: «Βλέπω με στεναχώρια την ελληνική δημοσιογραφία σήμερα. Δεν καταλαβαίνω την εμμονή εκπομπών να κριτικάρουν τις απέναντι εκπομπές».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα μπροστά στον Λευκό Πύργο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Χανιά: Σοκαριστικό βίντεο από την Παλαιόχωρα τη στιγμή που τα κύματα “καταπίνουν” ΙΧ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κεφαλογιάννης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτούμαι από τη βουλευτική μου ασυλία – Καμία εμπλοκή σε αδίκημα

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Kατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης της

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος κόσμου σε φεστιβάλ – Τουλάχιστον 13 τραυματίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

“Σεισμός” στο ισραηλινό μπάσκετ: Παράγοντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου