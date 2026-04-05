Μένιος Σακελλαρόπουλος: Για τη συγγραφή των βιβλίων μου έχω μείνει στη φυλακή, στο Δρομοκαΐτειο, έχω δει από κοντά εγχείρηση εγκεφάλου

Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το βιβλίο του «Δύο μαύρα πουκάμισα» που θα γίνει τηλεοπτική σειρά.

«Για τη συγγραφή των βιβλίων μου έχω μείνει στη φυλακή, στο Δρομοκαΐτειο, έχω δει από κοντά εγχείρηση εγκεφάλου», είπε αρχικά ο Μένιος Σακελλαρόπουλος.

Ο ίδιος είπε στη συνέχεια: «Το βιβλίο μου “Δύο μαύρα πουκάμισα” θα γίνει σειρά. Αναφέρεται σε δύο φίλους από την Κρήτη που χωρίζονται για μια γυναίκα. Θα βάλω τα κλάματα όταν δω τους ήρωές μου να ζωντανεύουν από πολύ σπουδαίους ηθοποιούς. Διάβασα πως ο πρώτος κύκλος θα είναι 140 επεισόδια. Το πρώτο επεισόδιο θα το δω με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου και τρώγοντας κρητικά φαγητά».

Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος είπε επίσης: «Βλέπω με στεναχώρια την ελληνική δημοσιογραφία σήμερα. Δεν καταλαβαίνω την εμμονή εκπομπών να κριτικάρουν τις απέναντι εκπομπές».