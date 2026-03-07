Μαρία Μπεκατώρου: Βιοπορίζομαι από την τηλεόραση, δεν μπορώ να λέω ότι δεν θα ξανακάνω συγκεκριμένα είδη εκπομπών

Την Μαρία Μπεκατώρου συνάντησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, συζητώντας μαζί της για τα τηλεοπτικά πρόσωπα της επικαιρότητας.

Η παρουσιάστρια του MEGA έδωσε τις απαντήσεις της για το ενδεχόμενο να τη δούμε ξανά στην πρωινή ζώνη αλλά και για την επιστροφή του YFSF, με το οποίο έχει ταυτιστεί στο τηλεοπτικό της παρελθόν.

«Έχω πει ότι βιοπορίζομαι από την τηλεόραση, οπότε δεν μπορώ να λέω ότι δεν θα ξανακάνω συγκεκριμένα είδη εκπομπών. Αλλά αν μου δινόταν η ευκαιρία να επιλέξω, δεν θα ήθελα να ξανακάνω πρωινό. Πιεζόμουν», παραδέχεται η Μαρία Μπεκατώρου.

«Εννοείται πως θα ξανάκανα βραδινό, ένα ωραίο show καλοστημένο, με ωραίους συντελεστές. Χαίρομαι που επιστρέφει το YFSF στην τηλεόραση. “Παιδί” μου είναι αλλά τι να κάνουμε; Τα… παιδιά αλλάζουν. Κάθε παρουσιαστής βάζει την ταυτότητά του σε αυτό, καθένας έχει την αξία του και δίνει τον καλύτερό του εαυτό», σχολιάζει αμέσως μετά στην πρωινή εκπομπή του ΟΡΕΝ.

«Επιτέλους επιστρέφει στην τηλεόραση και ο Νίκος Μουτσινάς. Τον λατρεύω, αξίζει πολλά και είχαμε μία μαγική συνεργασία στον ΑΝΤ1. Μου λείπει λίγο από τη ζωή μου, καθένας έχει τραβήξει τον δικό του δρόμο και χανόμαστε», απαντά η Μαρία Μπεκατώρου σε σχετική ερώτηση που της έγινε από τον ρεπόρτερ, Αλέξη Στύλο.