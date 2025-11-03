Κρατερός Κατσούλης για Κατερίνα Καραβάτου: Έχουμε μία ισορροπημένη και ώριμη σχέση, το οφείλουμε στα παιδιά μας

Ισορροπημένη και ώριμη χαρακτήρισε ο Κρατερός Κατσούλης τη σχέση του με την Κατερίνα Καραβάτου, τονίζοντας ότι συνεργάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ανατροφή των δύο παιδιών τους.

Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2021 και έχει αποκτήσει μια κόρη και έναν γιο. Σε δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, τόνισε πως τόσο εκείνος, όσο και η παρουσιάστρια έχουν επικεντρωθεί στα δύο ανήλικα παιδιά τους.

«Έχουμε μία ισορροπημένη και ώριμη σχέση. Είναι κάτι που το οφείλουμε και το χρωστάμε στα παιδιά μας» είπε ο Κρατερός Κατσούλης.

Σε άλλο σημείο, μίλησε για τα επαγγελματικά σχέδια της πρώην συζύγου του και συγκεκριμένα σχολίασε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1.

«Της αξίζει, έκανε μια καταπληκτική εκπομπή το καλοκαίρι, οπότε είναι πάρα πολύ ωραία που θα συνεχίσει. Δεν το περίμενα, το φανταζόμουν ότι θα ανανεώσει, αλλά γενικά δεν ξέρεις τι γίνεται ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω καθόλου τι εκπομπή θα κάνει. Θα μοιράσουμε τους χρόνους με τα παιδιά, όπως το κάναμε πάντα. Αναλόγως με τα παιδιά, αναλόγως με τις δραστηριότητες, αναλόγως πολλά» είπε ο Κρατερός Κατσούλης για την Κατερίνα Καραβάτου και πρόσθεσε για το τηλεοπτικό της μέλλον: «Μπορεί να κάνει τα πάντα στην τηλεόραση η Κατερίνα, είναι πάρα πολύ καλή. Το έχει αποδείξει αυτό χρόνια. Της εύχομαι κάθε καλό, με επιτυχία, γερά και με χαρά».