Κωνσταντίνος Βασάλος για Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα, έχει προχωρήσει τη ζωή της

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού, “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μάλιστα, όπως είδαμε στο πρόγραμμα του Alpha, ο γοητευτικός personal trainer μίλησε για την επιθυμία να βρεθεί και πάλι στον Άγιο Δομίνικο στο μέλλον αλλά και για ερώτηση που δέχθηκε πρόσφατα η πρώην σύντροφος του, Ευρυδίκη Βαλαβάνη για εκείνον.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Βασάλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “θα επέστρεφα στο Survivor, ναι, γιατί όχι; Αλλά αυτή τη φορά ως παρουσιαστής. Έχω πει στον Γιώργο Λιανό, χιλιάδες φορές, πως “έχεις δουλειές, πηγαίνεις Ολλανδία και παρουσιάζεις χίλια δυο πράγματα… δεν θα σου πάρω τη δουλειά”. Θα κάνω δυο τρία αγωνίσματα, ένα κουίζ, κάτι. Μην είναι μοναχοφάης”.

“Είναι τραγικό ότι ρώτησαν την Ευρυδίκη Βαλαβάνη για εμένα. Έχει προχωρήσει, η Ευρυδίκη, την ζωή της”.

“Τώρα, να ρωτάς για έναν πρώην μια γυναίκα η οποία έχει προχωρήσει την ζωή της… Ήταν τραγικό για μένα, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Κωνσταντίνος Βασάλος στις νέες του δηλώσεις στην εκπομπή του Alpha.