Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με σέξι διάθεση από την Κέρκυρα πλένοντας… πιάτα

Στην Κέρκυρα βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία ταξίδεψε εκεί από τους Παξούς, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας σεζόν του Maestro.

Η ηθοποιός εκμεταλλεύτηκε το διάλειμμα από τα γυρίσματα για μια μίνι φωτογράφιση, την οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε την Κυριακή (26/10) το απόγευμα, η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει μέσα σε μια κουζίνα, φορώντας ένα λευκό τιραντέ μπλουζάκι και μποξεράκι, συνδυάζοντας απλότητα και αισθησιασμό.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε στα αγγλικά: «The waves don’t ask if I’m ready»(«Τα κύματα δεν ρωτάνε αν είμαι έτοιμη»), μια φράση που φάνηκε να συνοψίζει το καλοκαιρινό, ελεύθερο πνεύμα της στιγμής.