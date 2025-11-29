MENOY

LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Δεν θεωρώ σωστό να κρύβεις τον άνθρωπο σου και μάλιστα όταν είμαστε μαζί τρία χρόνια

THESTIVAL TEAM

Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν η πρώτη καλεσμένη του νέου κύκλου του «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά, όπως φάνηκε και στο απόσπασμα που μεταδόθηκε το Σάββατο στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο OPEN.

Στην εκτενή συνέντευξη —η οποία θα προβληθεί ολόκληρη απόψε στις 00:45— η εντυπωσιακή τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να μιλήσει και για την προσωπική της ζωή, αναφερόμενη στη σχέση που διατηρεί τα τελευταία τρία περίπου χρόνια με τον σύντροφό της.

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Λιόλιου εξήγησε αρχικά πως “είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση της ζωής μου. Προσωπικά δεν θεωρώ σωστό να κρύβεις τον άνθρωπο σου και μάλιστα, τώρα, τον άνθρωπο που είμαστε μαζί τρία χρόνια. Εντάξει, είμαστε μαζί τρία χρόνια. Είμαστε μαζί και στην προσωπική ζωή και έχω την τύχη να συνεργαζόμαστε”.

“Είναι ένας άνθρωπος που αποτελεί έμπνευση για μένα και έχει αποτελέσει και μέντορας μου τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βέβαια”.

“Κάνουμε μαζί brainstorming, σχεδιάζουμε πράγματα για το μέλλον για το μουσικό πρότζεκτ” πρόσθεσε, ακόμα, η Κατερίνα Λιόλιου στη νέα της συνέντευξη όπως είδαμε στο απόσπασμα που προβλήθηκε στο “Ραντεβού το ΣΚ” του OPEN.

Κατερίνα Λιόλιου

