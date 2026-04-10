Ηλίας Ψινάκης για Κατιάνα Μπαλανίκα: Με πλάκωσε στα χαστούκια, την κρατούσε ο Σάκης Ρουβάς

Φωτογραφία: Intime
Την Κατιάνα Μπαλανίκα φιλοξένησε στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής του εκπομπής «Γηροκομείο», ο Ηλίας Ψινάκης.

Οι δυο τους θυμήθηκαν διάφορες ιστορίες από τα παλιά, τότε που κάνανε κολλητή παρέα. Μάλιστα, ο Ηλίας Ψινάκης θυμήθηκε τότε, που σε μια θεατρική πρεμιέρα η Κατιάνα Μπαλανίκα τον είχε «πλακώσει» στα χαστούκια πάνω στη σκηνή μετά το τέλος της παράστασης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο “Γηροκομείο”, ο Ηλίας Ψινάκης ανέφερε: «Πάμε σε μία πρεμιέρα, η Κατιάνα ήταν πάντα μία τρομερή θεά. Παρόλο που ήταν ένα τρομερό θηλυκό, κρύβει μέσα της ένα νταλικέρη και είναι και πάρα πολύ τρελή» .

Στη συνέχεια δήλωσε: «Πάμε σε μία πρεμιέρα, στην πρεμιέρα του Γιώργου Μαρίνου στο θέατρο. Πρεμιέρα, κάμερες, φωτογράφοι, όλη η Αθήνα εκεί. Πριν χαιρετηθούμε, εγώ ήμουν με τον Σάκη και πρόσεχα μη φωτογραφηθεί, μην πει τίποτα, όλα αυτά. Έρχεται η Κατιάνα με τρομερή θηλυκότητα, αλλάζει σε φορτηγατζή και μου ρίχνει ένα χαστούκι, ανδρικό, κανονικό, στριφογύρισα. Ήταν έτοιμη να μου ρίξει κι άλλο χαστούκι, την κρατούσε ο Σάκης».

«Ο Σάκης με βούτηξε» απάντησε η Κατιάνα Μπαλανίκα. «Για να μη με σκοτώσεις» τόνισε ο Ηλίας Ψινάκης.

Ο Ηλίας Ψινάκης συνέχισε λέγοντας: «Τη ρώτησα “Τι έκανα” και μου απαντάει: “Γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο;”. Με πλάκωσε στα χαστούκια στην πρεμιέρα επειδή νόμιζε ότι δεν την είχα πάρει τηλέφωνο».

«Δεν νόμιζα, δεν με είχες πάρει τηλέφωνο» εξήγησε η Κατιάνα Μπαλανίκα.

«Καλά μη με δείρεις πάλι» σχολίασε με το δικό του ξεχωριστό χιούμορ ο Ηλίας Ψινάκης.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 28ο λεπτό

