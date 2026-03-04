MENOY

LIFESTYLE

Η Δέσποινα Βανδή γυμνάζει τον Γιάννη Κατινάκη – Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τον Γιάννη Κατινάκη ανέλαβε να γυμνάσει η Δέσποινα Βανδή, σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram.

Το κλιπ ξεκινάει με τον Γιάννη Κατινάκη να μπαίνει στο γυμναστήριο, αναζητώντας τον γυμναστή που έχει εντοπίσει στο σάιτ. Τελικά, όμως θα βρεθεί προς απογοήτευσή του απέναντι στη Δέσποινα Βανδή που θα τον στρώσει… στη γυμναστική.

Η προπόνηση ξεκινά με «ζέσταμα», το οποίο ο Γιάννης Κατινάκης μπερδεύει με τη θερμοκρασία σώματος, ενώ τα πέντε χιλιόμετρα του φαντάζουν με ταξίδι στη Νέα Υόρκη ή στον «άλλο κόσμο».

Όταν προχωρούν στους κοιλιακούς, εκείνος προσπαθεί να μειώσει τις επαναλήψεις για να μη χάσει, όπως λέει, την καμπύλη JLo που διαθέτει.

Παρά τα τεχνάσματά του όμως για να αποφύγει την άσκηση, η τραγουδίστρια δεν πτοείται και συνεχίζει να τον πιέζει.

Δείτε το βίντεο

Γιάννης Κατινάκης Δέσποινα Βανδή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

