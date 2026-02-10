MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής: Μετά τον “Καποδίστρια”, έρχεται ταινία με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την επιτυχημένη της πορεία στο ελληνικό box office συνεχίζει η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, που έχει κόψει μέχρι στιγμής πάνω από 763.657 εισιτήρια.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στο «Πρωινό» ο Γιώργος Λιάγκας, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την επόμενη ταινία του.

Αυτή θα είναι αφιερωμένη για μία ακόμη φορά σε έναν άλλο μεγάλο Έλληνα, όπως ο Καποδίστριας. Ο λόγος για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε λόγο για οριστική απόφαση του Γιάννη Σμαραγδή και αποκάλυψε πως ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες συζητήσεις για τη συγγραφή σεναρίου.

«Θόδωρος Κολοκοτρώνης θα είναι ο τίτλος της ταινίας. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα είναι μια παραγωγή που θα στοιχίσει παραπάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Μια πιο δύσκολη παραγωγή από τον Καποδίστρια. Θα υπάρχουν σκηνές πολέμου, που αυτό θέλει πολλούς κασκαντέρ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ταινία για τον Κολοκοτρώνη! Είναι τολμηρό από τον Γιάννη. Εγώ θα την έκανα αγγλόφωνη την ταινία, γιατί αξίζει να τον γνωρίσει όλος ο κόσμος» είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας.

Γιάννης Σμαραγδής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Άρτα: Αύριο η κηδεία της 34χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Μαρία Τζομπανάκη: Ο θάνατος δεν με τρομάζει με την έννοια της διακοπής της ζωής, αλλά με το πώς – Πιστεύω στην επόμενη φάση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Πύλος: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση πελάτη σε κουρέα επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας απέβαλε διαιτητή που κατηγορείται για επίθεση σε ιερόδουλη

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Συναγερμός στο Μέριλαντ: Τουλάχιστον ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε σχολείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος το γκάζι και σκότωσε τη μητέρα της