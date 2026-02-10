Γιάννης Σμαραγδής: Μετά τον “Καποδίστρια”, έρχεται ταινία με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη

Την επιτυχημένη της πορεία στο ελληνικό box office συνεχίζει η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, που έχει κόψει μέχρι στιγμής πάνω από 763.657 εισιτήρια.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στο «Πρωινό» ο Γιώργος Λιάγκας, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την επόμενη ταινία του.

Αυτή θα είναι αφιερωμένη για μία ακόμη φορά σε έναν άλλο μεγάλο Έλληνα, όπως ο Καποδίστριας. Ο λόγος για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε λόγο για οριστική απόφαση του Γιάννη Σμαραγδή και αποκάλυψε πως ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες συζητήσεις για τη συγγραφή σεναρίου.

«Θόδωρος Κολοκοτρώνης θα είναι ο τίτλος της ταινίας. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα είναι μια παραγωγή που θα στοιχίσει παραπάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Μια πιο δύσκολη παραγωγή από τον Καποδίστρια. Θα υπάρχουν σκηνές πολέμου, που αυτό θέλει πολλούς κασκαντέρ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ταινία για τον Κολοκοτρώνη! Είναι τολμηρό από τον Γιάννη. Εγώ θα την έκανα αγγλόφωνη την ταινία, γιατί αξίζει να τον γνωρίσει όλος ο κόσμος» είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας.