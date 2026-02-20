Αναστασία Γιάμαλη για Καρυστιανού: Το κόμμα της έχει ταράξει το πολιτικό σκηνικό ήδη πριν τη δημιουργία του

Στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno μίλησε η Αναστασία Γιάμαλη, σχολιάζοντας τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, τη μετατόπιση της τηλεόρασης προς infotainment μοντέλα, αλλά και την πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.

«Είναι μία απαιτητική σεζόν αλλά θα έλεγα ότι είναι πιο απαιτητικός ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος του 2026. Πραγματικά έχουν γίνει μέσα σε έναν μήνα και δύο εβδομάδες περισσότερα από όσα έχουν γίνει σε μία ολόκληρη χρονιά», είπε αρχικά η δημοσιογράφος του Mega.

Και πρόσθεσε: «Είμαι παιδί της ενημέρωσης. Ωστόσο, δεν αποκλείω τίποτα. Η αλήθεια είναι πως όσο περνάνε τα χρόνια βλέπω ότι συρρικνώνονται τα ενημερωτικά κομμάτια και αυξάνονται κομμάτια που συνδυάζουν ενημέρωση με ψυχαγωγία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το υπηρετήσω. Δεν είμαι αρνητική, έχω μάθει σε αυτήν τη δουλειά να μην λέω ποτέ».

Αναφερόμενη στην απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική, σημείωσε: «Το κόμμα της έχει ταράξει το πολιτικό σκηνικό ήδη πριν τη δημιουργία του, γιατί πατάει σε ένα συλλογικό τραύμα που λέγεται Τέμπη. Ωστόσο, αυτό το συλλογικό τραύμα μπορεί να αποτελέσει ένα από τα θέματα ενός κόμματος και ένα από τα αιτήματα, που δεν είναι άλλο από το αίτημα για κάθαρση, για δικαιοσύνη, αλλά το πώς είναι μία πολύ δύσκολη εξίσωση».

Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη μέχρι τώρα δημόσια παρουσία: «Ένα κόμμα δεν μπορεί να είναι μονοθεματικό και μέχρι στιγμής η κα Καρυστιανού λέει κάτι και μετά κατηγορεί ότι διαστρεβλώθηκε αυτό το οποίο είπε, ακόμη και σε γραπτές δηλώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι τακτική παλιού πολιτικού. Περιμένω να δω περισσότερο τις θέσεις της. Κρίνεται και για αυτά που λέει και για αυτά που δεν λέει. Πλέον, επί του συνόλου των θέσεων».