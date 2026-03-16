“Υπάρχει μια ύποπτη σιωπή”: Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στην Καλαμαριά

Συγκλονίζει ακόμη η δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη μετά την άγρια συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη. Ο καθ’ ομολογίαν τουλάχιστον δράστης, ένας 23χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, ενώ έχει θέσει εαυτόν στις αρχές και ένας εκ των φίλων του θύματος (αναμένεται επίσης η απολογία του). Παράλληλα αναμένεται να ταυτοποιηθεί και ένα ακόμη άτομο που φαίνεται ότι ήταν μαζί.

Ο Πάρις Σπυράτος, δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια του 20χρονου Κλεομένη μαζί με ακόμη έναν συνάδελφό του, μίλησε στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι η οικογένεια του θύματος, αναμένεται να λάβει απαντήσεις, καθώς ακόμη δεν γνωρίζουν πώς και κάτω από ποιες συνθήκες έχει χαθεί το μοναχοπαίδι τους.

«Το τοπίο είναι ομιχλώδες, υπάρχει μια ομερτά. Το έχουμε πει από την αρχή. Υπάρχει μια σιωπή η οποία είναι ύποπτη. Περίμενα από τον κατηγορούμενο τουλάχιστον, ο οποίος ήταν στο συμβάν, που κατέθεσε κάποια πράγματα για το πώς εξελίχθηκε η πράξη. Είπε δηλαδή ότι ο ίδιος έφερε το φονικό όπλο, ότι χρησιμοποίησε το φονικό όπλο σε βάρος του θύματος. Δεν είπε όμως γιατί έγιναν όλα αυτά και αυτή η σιωπή του δράστη είναι ιδιαίτερα ύποπτη σε μια υπόθεση η οποία πρέπει να εξιχνιαστεί. Ένας κατηγορούμενος που έπραξε ό, τι έπραξε ο συγκεκριμένος, μετά από αυτά που έγιναν, έπρεπε τουλάχιστον ειλικρινώς να μας φωτίσει αυτό το σημείο. Υπάρχει ένας αντίλογος. Έρχεται και λέει ότι δεν γνώριζα, δεν γνώριζες και αντέδρασες κατά τον τρόπο που αντέδρασες;

Δηλαδή ο ίδιος είναι δεδομένο από τα χτυπήματα που φέρει το ίδιο το θύμα ότι έχει καταφέρει δύο με το μαχαίρι.

Η μία είναι η μοιραία στο σημείο της καρδιάς. Βλέπουμε τρία παιδιά να τρέχουν να διαφύγουν, προφανώς από τη φονική του μανία. Και έρχεται ο ίδιος, ο οποίος πρέπει να εξηγήσει τη συμπεριφορά του και λέει δεν ξέρω», ανέφερε ο κ.Σπυράτος και πρόσθεσε:



«Η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής, το οποίο διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχει ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. Περιμένουμε και εμείς με αμείωτο ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις.

Η οικογένεια έθαψε χθες το μοναχογιό της. Έθαψε το μοναχοπαίδι της σε μία κατάσταση που τη ζήσαμε όλοι όσοι ήμασταν στο σημείο, απίστευτης έντασης. Και η μητέρα και ο πατέρας ρωτούν γιατί, περιμένουν και αυτοί να λάβουν απαντήσεις.

Περιμένουμε και εμείς με αμείωτο ενδιαφέρον, όπως και όλο το πανελλήνιο, να ακούσουμε αύριο τι θα πει τελικώς ο κατηγορούμενος στην αρμόδια πρώτη τακτική ανακρίτρια που πρόκειται να απολογηθεί. Το ίδιο ενδιαφέρον έχει θα έλεγα και η απολογία που θα έχουμε μεθαύριο. Διότι είναι ένα εκ των δύο παιδιών τα οποία ακολουθούσε. Ήταν μαζί με το θύμα.

Αυτές οι δυο απολογίες νομίζω ότι θα φωτίσουν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της υποθέσεως και σε συνδυασμό με την υπόλοιπη έρευνα που είναι σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, θα έχουμε πλέον μια πλήρη εικόνα του περιστατικού».