Βορίζια: Η στιγμή που ο 39χρονος νεκρός μεταφέρεται στην καρότσα αγροτικού μετά τους πυροβολισμούς

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό στα Βορίζια έρχεται στο φως της δημοσιότητας, όπου συγγενείς του 39χρονου που έχασε τη ζωή του τον μεταφέρουν στην καρότσα ενός αγροτικού στο Κέντρο Υγείας.

Το MEGA δημοσίευσε βίντεο που καταγράφει τις στιγμές μετά το μακελειό στα Βορίζια, όπου συγγενείς μετέφεραν τον 39χρονο Φανούρη, θύμα των πυροβολισμών, στην καρότσα ενός αγροτικού προς το Κέντρο Υγείας.

Στο βίντεο φαίνεται ένα άσπρο αγροτικό λίγο μετά το αιματηρό συμβάν, με τον 39χρονο στη καρότσα μαζί με τον 43χρονο κουμπάρο του, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Το όχημα οδηγεί ο ξάδελφος του θύματος, επίσης προφυλακισμένος, ενώ συνοδηγός είναι η σύζυγός του.

Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 23χρονου που συνελήφθη για την τοποθέτηση της βόμβας

Ο 23χρονος, που κατηγορείται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε υπό ανακαίνιση σπίτι στα Βορίζια, λίγες ώρες πριν από το μακελειό με τους δύο νεκρούς, φτάνει στα δικαστήρια με καλυμμένο το πρόσωπο.

Πρόκειται για τον ανιψιό του 39χρονου νεκρού και γιο του προφυλακισμένου για ζωοκλοπές γαμπρού του θύματος.

Τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία και οδήγησαν στο χθεσινό ένταλμα φαίνεται ότι είναι τόσο οι καταθέσεις μαρτύρων για την υπόθεση όσο και ένα συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει τον 23χρονο με το αγροτικό να περνάει από αυτό το σημείο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη.

Ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται και για την κατασκευή της βόμβας και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν και ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γλέντι γάμου, όπου ήταν και μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ένα ακόμα πρόσωπο για την τοποθέτηση της βόμβας, το οποίο δεν αποκλείεται να είναι ανήλικος.