Τι λέει η Thema για τις καθυστερήσεις λόγω τεχνικού ζητήματος στο μετρό Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση για τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης και τον συνωνιστισμό στο σταθμό “Πανεπιστήμιο” το πρωί της Τρίτης εξέδωσε η εταιρεία Thema μετά το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε σήμερα.

Η αναμονή ήταν μεγάλη με αρκετούς πολίτες να περίμεναν τον συρμό που θα τους μεταφέρει προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε η αποβίβαση των επιβατών στην αποβάθρα του σταθμού μετά τον τεχχνικό ζήτημα στον συρμό. “Για τη μεταφορά του συρμού στο Αμαξοστάσιο εφαρμόστηκε η σχετική για την περίπτωση, πιστοποιημένη από τον διεθνή ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης ασφάλειας λειτουργίας (TUV Rheinland), διαδικασία απομάκρυνσης του συρμού. Σύμφωνα με αυτή και σε απόλυτη ταύτιση με τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος του Μετρό Θεσσαλονίκης, προβλέπεται σύζευξη συρμών (train coupling), κατά την οποία λειτουργικός συρμός χωρίς επιβάτες, προσδένεται στον προς απομάκρυνση συρμό και τον μετακινεί με ασφάλεια στο Αμαξοστάσιο, αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Σήμερα Τρίτη 4/11/2025 και ώρα 08.20, στο Μετρό Θεσσαλονίκης, στο σταθμό «Πανεπιστήμιο», στην τροχιά 1, τεχνικό ζήτημα εμφανίστηκε σε συρμό, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην αποβάθρα και πριν την αναχώρησή του προς τον επόμενο σταθμό. Βάσει πρωτοκόλλου, πραγματοποιήθηκε η αποβίβαση των επιβατών στην αποβάθρα του σταθμού. Για τη μεταφορά του συρμού στο Αμαξοστάσιο εφαρμόστηκε η σχετική για την περίπτωση, πιστοποιημένη από τον διεθνή ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης ασφάλειας λειτουργίας (TUV Rheinland), διαδικασία απομάκρυνσης του συρμού. Σύμφωνα με αυτή και σε απόλυτη ταύτιση με τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος του Μετρό Θεσσαλονίκης, προβλέπεται σύζευξη συρμών (train coupling), κατά την οποία λειτουργικός συρμός χωρίς επιβάτες, προσδένεται στον προς απομάκρυνση συρμό και τον μετακινεί με ασφάλεια στο Αμαξοστάσιο. Η σύζευξη συρμών εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες διεθνώς, σε όλα τα συστήματα μετρό και στους σιδηροδρόμους, εντάσσεται στα αναγνωρισμένα σενάρια κανονικής ή υποβαθμισμένης λειτουργίας, και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας συρμός που εμφανίζει τεχνικό ζήτημα (είτε φέρει επιβαίνοντες, είτε όχι), χρειάζεται να μετακινηθεί στον προορισμό του. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, όλοι οι σταθμοί της Γραμμής εξυπηρετήθηκαν με εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφορίας. Η εταιρεία ΤΗΕΜΑ σας ευχαριστεί για την κατανόηση και τη συνεργασία, εγγυάται ότι η ασφάλεια των επιβατών είναι αδιαπραγμάτευτη και διαβεβαιώνει ότι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, κάθε διαδρομή πραγματοποιείται μόνο όταν όλες οι συνθήκες είναι απόλυτα ελεγμένες και καλύπτονται οι υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας”.