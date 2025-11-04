Θεσσαλονίκη: Με προβλήματα η λειτουργία του μετρό – Συνωστισμός στον σταθμό “Πανεπιστήμιο” – Δείτε φωτο

Με προβλήματα πραγματοποιείται σήμερα το πρωί η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς σε τμήμα της βασικής γραμμής η κυκλοφορία γίνεται μόνο από μία τροχιά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοτελίδα του μετρό, “από το σταθμό «Αναληψη» έως το σταθμό «Πανεπιστήμιο» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής”.

Όπως ενημερώνει η Thema, οι επιβάτες πρέπει να μετεπιβιβαστούν στο σταθμό «Πανεπιστήμιο» προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους είτε προς τη Νέα Ελβετία είτε προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία, στον σταθμό «Πανεπιστήμιο» όπου γίνεται η μετεπιβίβαση, έχει προκληθεί μεγάλος συνωστισμός επιβατών:

Αναλυτικά η ενημέρωση της εταιρείας:

Από το σταθμό «Αναληψη» έως το σταθμό «Πανεπιστήμιο» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Πανεπιστήμιο».