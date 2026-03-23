Θεσσαλονίκη: “Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου”, λέει ο πατέρας του Κλεομένη που δολοφονήθηκε

«Πολύ δύσκολες στιγμές. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου, τίποτα άλλο». Αυτό τόνισε από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη, οπαδού του ΠΑΟΚ, ο οποίος το βράδυ της 12ης Μαρτίου δολοφονήθηκε από έναν 23χρονο οπαδό του Άρη, στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης μαζί με τον δικηγόρο του, Νίκο Αλεξανδρή.

«Βρεθήκαμε στην ανακρίτρια, καταθέσαμε τα στοιχεία που είχαμε μέχρι στιγμής στη δικογραφία, κάναμε διάφορα αιτήματα, διορίσαμε τεχνικό σύμβουλο, ιατροδικαστή πραγματογνώμονα, και από εκεί και πέρα τώρα ανοίγει η δικογραφία, τώρα ανοίγει η ανάκριση, θα δείτε αρκετά στοιχεία στην πορεία», υπογράμμισε αρχικά στις δηλώσεις του ο δικηγόρος του πατέρα του Κλεομένη, Νίκος Αλεξανδρής.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν στοιχεία που τον οδηγούν σε αμφιβολίες για το αν ο 23χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του Κλεομένη, λέει όλη την αλήθεια και ότι «μπορεί να υπήρξε και θύμα και ο ίδιος» ο κ. Αλεξανδρής τόνισε πως «ξέρετε, ένα θύμα μιας επιθέσεως δεν πετάει το μαχαίρι της δολοφονίας. Πού είναι αλήθεια το μαχαίρι, γιατί το πέταξε; Δεν τρέχει σε έναν σύνδεσμο, πάει στο νοσοκομείο», ανέφερε ο κ. Αλεξανδρής λέγοντας πως «η συμπεριφορά αυτή (σ.σ.: του 23χρονου) μάλλον κάτι άλλο δείχνει».

Σε ερώτηση για το αν στοιχειοθετείται η κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης βλάβης την οποία αντιμετωπίζει ο φίλος του Κλεομένη, ο κ. Αλεξανδρής τόνισε πως δεν τον εκπροσωπεί ο ίδιος και συνεπώς δεν μπορεί να απαντήσει πάνω σε αυτο. “Το ζητούμενο είναι να διαλευκανθούν πρώτον οι συνθήκες της δολοφονίας και δεύτερον το μετά της δολοφονίας, γιατί κάναμε αίτημα στην ανακρίτρια να ασκηθούν διώξεις και για άλλα αδικήματα”, υπογράμμισε ο κ. Αλεξανδρής.

«Κάναμε αίτηση τεχνικού συμβούλου εκ μέρους του πατέρα. Θέλουμε να πάρουμε όλη την δικογραφία εκεί που εμπίπτουν όλες τις ιατροδικαστικές εκθέσεις όπως και οποιοδήποτε υλικό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε την πορεία της υπόθεσης. Να δούμε αν υπάρχει κάποια όντως σκοπούμενη σωματική βλάβη και αν τελικά ο θύτης όπως ισχυρίζεται ο ίδιος είναι το θύμα» ανέφερε ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης που ορίστηκε ως τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά του πατέρα του Κλεομένη.

Για το αν έχει κάτι στα χέρια του που να αμφισβητεί αυτό που λέει ο κατηγορούμενος ανέφερε πως: «Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας. Πρέπει να πάρουμε αντίγραφο όλης της δικογραφίας».