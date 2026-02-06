Θεσσαλονίκη: Επιχειρήσεις απώθησης των λύκων από το Πανόραμα – Θερμικές κάμερες, drones και ειδικός εξοπλισμός στο “κυνήγι” της αγέλης

Στη «μάχη» για να διώξουν από την κατοικημένη περιοχή του Πανοράματος την αγέλη με τους πέντε λύκους και να την κατευθύνουν σε άλλες ερημικές περιοχές έχουν ριχτεί τα μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη.

Με την χρήση θερμικών καμερών, drones και ειδικού εξοπλισμού το κλιμάκιο των φορέων προσπαθεί να εντοπίσει την αγέλη και να την απωθήσει από την περιοχή.

Η αγέλη των λύκων που εμφανίστηκε εδώ και καιρό εντός της κατοικημένης περιοχής του ν. 751 του Πανοράματος αλλά και πέριξ αυτής σκόρπισε τον φόβο στους κατοίκους με αρκετούς μάλιστα να έχουν απαθανατίσει την αγέλη των λύκων με τα κινητά τους ή με τις κάμερες ασφαλείας που διαθέτουν στα σπίτια τους.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο υπεύθυνος Τύπου της «Καλλιστώ», Ιάσονας Μπάντιος δυο φορές την εβδομάδα μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης σε συνεργασία με το Δασαρχείο και τον οικείο Δήμο πραγματοποιούν επιχειρήσεις απώθησης των λύκων από την περιοχή.

«Κάθε εβδομάδα κάνουμε επιχειρήσεις απώθησης σε συνεργασία με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη. Με θερμικές κάμερες και με drone εντοπίζουμε που βρίσκονται οι λύκοι και στην συνέχεια με ειδικό εξοπλισμό τους εκφοβίζουμε με στόχο να φύγουν από την περιοχή» δήλωσε ο κ. Μπάντιος προσθέτοντας ότι «οι επιχειρήσεις αυτές που γίνονται δυο φορές την εβδομάδα στοχεύουν στην τροποποίηση της συμπεριφοράς της αγέλης των λύκων και «να έχουν ένα αρνητικό ερέθισμα για την παρουσία τους στην περιοχή».

Οι λύκοι κρύβονται σε ρέματα – Τροφή τα αγριογούρουνα

«Αυτό χρειάζεται να γίνεται με συνέχεια και συνέπεια στον χρόνο κι εδώ το βασικό είναι οι τροφικές πηγές καθώς η περιοχή είναι γεμάτη από αγριογούρουνα κι αυτό τους προσελκύει. Πρέπει να έχουμε μια συνέχεια και συνέπεια στις επιχειρήσεις απώθησης και οι τροφικές πηγές πρέπει κάπως να μειωθούν» τόνισε.

Η αγέλη που αποτελείται από αρσενικούς και θηλυκούς λύκους δείχνει να έχει «εγκατασταθεί» σε ρέματα της περιοχής και το βράδυ να κυκλοφορεί σε αναζήτησή της τροφής της ενώ η ύπαρξη αγριογούρουνων αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστικό παράγοντα για την παραμονή της στο νόμο 751 στο Πανόραμα και στις πέριξ γειτονιές ενώ φαίνεται ότι οι λύκοι έχουν επιτεθεί και σε αδέσποτα της περιοχής.

Με τα αγριογούρουνα που έχουν κάνει έντονη την εμφάνιση τους στο Πανόραμα τα τελευταία χρόνια ήταν αναμενόμενο ότι θα προσελκύονταν και άλλα είδη της άγριας φύσης στην περιοχή.

«Όταν το θήραμα πηγαίνει σε μια περιοχή, θα ακολουθήσει και ο θηρευτής» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπάντιος και πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις απώθησης της αγέλης των λύκων θα συνεχιστούν εντατικά.