Στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ σήμερα στην Αθήνα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, ημέρα κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη, οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ δεν θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, λόγω στάσης εργασίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ.

Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

ΜΕΤΡΟ

Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά):

από Κηφισιά και Πειραιά στις 09:15,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 09:31 και προς Πειραιά στις 09:49,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 09:34 και προς Πειραιά στις 09:47,

από Αττική προς Κηφισιά στις 09:39 και προς Πειραιά στις 09:42.

Γραμμές 2 & 3:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 10:05,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 09:49, ​

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 09:49,​​

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 09:42,​

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:47,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:10,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 08:30.

Οι σταθμοί του Μετρό θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό – μετά το τέλος της στάσης εργασίας – στις 2 το μεσημέρι.

ΤΡΑΜ

Γραμμή 7:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 08:29 και ο πρώτος στις 14:29,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 08:43 και ο πρώτος στις 14:58.

Γραμμή 6:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 08:34 και ο πρώτος στις 14:22,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 09:18 και ο πρώτος στις 15:06.

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 08:30 και ο πρώτος στις 15:06,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 08:00 και ο πρώτος στις 14:29,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 07:58 και ο πρώτος στις 14:58,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 08:15 και ο πρώτος στις 15:06.

