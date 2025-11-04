Σέρρες: Γέννησε στο ασθενοφόρο καθ’ οδόν για το νοσοκομείο – Το κράτησαν στη ζωή ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γέννησε έγκυος γυναίκα, κατευθυνόμενη προς το νοσοκομείο Σερρών. Η ετοιμόγεννή γυναίκα πήγε στο Κ.Υ. Ηράκλειας και από δόθηκε η εντολή να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών κατά τη διάρκεια της διακομιδής με το ασθενοφόρο ο γιατρός και η μαία προχώρησαν αναγκαστικά στη διαδικασία του τοκετού και το μωρό γεννήθηκε μέσα σε αυτό. Με τη γέννηση του το μωρό παρουσίασε συμπτώματα κυάνωσης και προβλήματα αναπνοής. Γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του. Αμέσως μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό τμήμα και μπήκε στην θερμοκοιτίδα που παρακολουθείται από τους παιδιάτρους. Πιθανό λόγω προωρότητας να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.