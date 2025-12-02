MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε εορταστικούς ρυθμούς η Θεσσαλονίκη: Στήνεται η εξέδρα για τη συναυλία του Ρέμου – Δείτε εικόνες από την στολισμένη Αριστοτέλους

THESTIVAL TEAM

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα, με το κέντρο της πόλης και τις γειτονιές να στολίζονται για τη γιορτινή περίοδο.

Η πλατεία Αριστοτέλους φόρεσε ξανά τα γιορτινά της και το κέντρο της Θεσσαλονίκης μπαίνει και επίσημα σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

Ο στολισμός έχει ολοκληρωθεί και έχει μεταμορφώσει τον πιο εμβληματικό δημόσιο χώρο της πόλης σε έναν λαμπερό διάδρομο γιορτής, με στολίδια, φωτεινές συνθέσεις και τη γνώριμη ζεστή ατμόσφαιρα που κάθε χρόνο σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Στο πέταλο της Αριστοτέλους τοποθετήθηκαν, όπως και πέρυσι, μεγάλα χριστουγεννιάτικα στολίδια, cupcakes, μπισκότα και γλειφιτζούρια. Επίσης, στα παρτέρια τοποθετήθηκαν μεγάλα φωτιζόμενα αστέρια τα οποία διακοσμούν τον άξονα.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 18 μέτρων, που ταξίδεψε από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, βρίσκεται και φέτος στο κέντρο των εντυπώσεων. Το δέντρο έχει στολιστεί με κόκκινες μπάλες και με εκατοντάδες λαμπάκια, τα οποία πρόκειται να ανάψουν το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου.

Δίπλα στο δέντρο έχει στηθεί και η εξέδρα που θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή της Θεσσαλονίκης ξεκινά στις 20:00, με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης που θα σκορπίσουν γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανοίγει την αυλαία των εορταστικών εκδηλώσεων με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Στη συνέχεια ανεβαίνει στη σκηνή η μπάντα που μοιάζει να είναι μετρ του κεφιού και ακούει στο όνομα Wedding Singers. Το ρεπερτόριό της «ντύνουν» ήχοι dance, ποπ, ροκ και electronica, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μίγμα που απογειώνει το κοινό.

Η βραδιά κορυφώνεται με την εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου. Ο κορυφαίος ερμηνευτής, με την ξεχωριστή φωνή και τη μοναδική του ενέργεια επάνω στη σκηνή, παρουσιάζει στο κοινό ένα αξέχαστο μουσικό πρόγραμμα μέσα από την τριακονταετή του πορεία. 

Την εκδήλωση παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατώρου.

