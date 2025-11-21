Θεσσαλονίκη: Στήνεται το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους – Δείτε βίντεο και φωτο

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων μπαίνει σιγά- σιγά η Θεσσαλονίκη καθώς χθες αργά το απόγευμα έφτασε στην πλατεία Αριστοτέλους το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο έλατο.

Πρόκειται για ένα έλατο ύψους 18 περίπου μέτρων το οποίο ήρθε στην Αριστοτέλους από το Παλαιοχώρι Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική.

Σήμερα από νωρίς το πρωί υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν τις απαραίτητες εργασίες για το στήσιμο του δέντρου. Με τη βοήθεια γερανοφόρου οχήματος, το δέντρο σταθεροποιήθηκε και πήρε τη θέση του στην “καρδιά” της πόλης.

Σημειώνεται πως παρά την έντονη βροχόπτωση κατά τις πρωινές ώρες, οι υπάλληλοι του Δήμου συνέχισαν τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η σταθεροποίηση του δέντρου.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στολίδια και λαμπιόνια ώστε να είναι όλα έτοιμα ενόψει της 3ης Δεκεμβρίου, όταν και θα γίνει η φωταγώγησή του με συναυλία του Αντώνη Ρέμου.