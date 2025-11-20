Θεσσαλονίκη: Έφτασε στην Αριστοτέλους το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο έλατο 18 μέτρων – Δείτε φωτο & βίντεο

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων μπαίνει σιγά σιγά η Θεσσαλονίκη καθώς σήμερα αργά το απόγευμα έφτασε στην πλατεία Αριστοτέλους το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο έλατο.

Πρόκειται για ένα έλατο ύψους 18 περίπου μέτρων το οποίο ήρθε στην Αριστοτέλους από το Παλαιοχώρι Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική.

Αύριο το πρωί συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης αναμένεται να στήσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία ενώ στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στολίδια και λαμπιόνια ώστε να είναι όλα έτοιμα ενόψει της 3ης Δεκεμβρίου, όταν και θα γίνει η φωταγώγησή του με συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Υπενθυμίζεται πως ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για το χριστουγεννιάτικο χωριό με 39 ξύλινα σπιτάκια που θα στηθεί στην πλατεία Δικαστηρίων πάνω από το άγαλμα Βενιζέλου στο κέντρο της πόλης.