Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου για την τραγωδία στη Χίο: “Το Λιμενικό επιτελούσε το καθήκον του”

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, μίλησε στον Status FM 107.7, σχετικά με την τραγωδία της Χίου και την κατάσταση με τους μετανάστες στο νησί.

Ειδικότερα, ο κ. Μουτζούρης τόνισε αρχικά, ότι «σημειώθηκε ακόμη ένα τραγικό γεγονός στα ανοιχτά της Χίου, όταν τη νύχτα σημειώθηκε μια πρόσκρουση, ενός σκάφους λαθραίου διακινητή ανθρωπίνων ψυχών με το σκάφους του λιμενικού που επιτελούσε το καθήκον του. Του τι ακριβώς συνέβη θα αναμείνουμε, υπάρχει μια ανακοίνωση του Λιμενικού, από αυτό θα στηριχθούμε, διότι κανένας δεν ήταν παρών».

Σχετικά με την κατάσταση στη Χίο πριν από το πολύνεκρο περιστατικό, ο περιφερειάρχης επισήμανε: «Πολύ ήπια. Μειωμένες οι ροές. Έχουμε περί τους 800 μετανάστες οι οποίοι είναι σε κάποια δομή, εκεί διαβιούν. Στη Λέσβο έχουμε 1.300. Δεν συγκρίνεται με τους 27.000 που είχαμε στη Λέσβο το 2020. Όλοι ζουν, εργάζονται σε αγροτικές δουλειές, αναμένουν το άσυλο διότι όλοι αυτοί επιθυμούν να μεταβούν στη Γερμανία και τη Βόρεια Ευρώπη, όλοι διαβιούν αρμονικά εδώ, αν μπορεί να πει κανείς. Σκεφτείτε το, συγκρίνετέ το, όπως προείπα με τους 27.000 και την κοινωνική αναταραχή που είχαμε τότε».

Σχετικά με το που οφείλεται η μείωση των μεταναστών, είπε: «Έχει εφαρμοστεί μια καλύτερη αποτρεπτική πολιτική και καλύτερη φύλαξη των συνόρων, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς είναι ότι οι λαθροδιακινητές έχουν αλλάξει δρομολόγια, καθώς πάνε από τη Λιβύη, την Αίγυπτο, την Ιταλία».

