MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου για την τραγωδία στη Χίο: “Το Λιμενικό επιτελούσε το καθήκον του”

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, μίλησε στον Status FM 107.7, σχετικά με την τραγωδία της Χίου και την κατάσταση με τους μετανάστες στο νησί.

Ειδικότερα, ο κ. Μουτζούρης τόνισε αρχικά, ότι «σημειώθηκε ακόμη ένα τραγικό γεγονός στα ανοιχτά της Χίου, όταν τη νύχτα σημειώθηκε μια πρόσκρουση, ενός σκάφους λαθραίου διακινητή ανθρωπίνων ψυχών με το σκάφους του λιμενικού που επιτελούσε το καθήκον του. Του τι ακριβώς συνέβη θα αναμείνουμε, υπάρχει μια ανακοίνωση του Λιμενικού, από αυτό θα στηριχθούμε, διότι κανένας δεν ήταν παρών».

Σχετικά με την κατάσταση στη Χίο πριν από το πολύνεκρο περιστατικό, ο περιφερειάρχης επισήμανε: «Πολύ ήπια. Μειωμένες οι ροές. Έχουμε περί τους 800 μετανάστες οι οποίοι είναι σε κάποια δομή, εκεί διαβιούν. Στη Λέσβο έχουμε 1.300. Δεν συγκρίνεται με τους 27.000 που είχαμε στη Λέσβο το 2020. Όλοι ζουν, εργάζονται σε αγροτικές δουλειές, αναμένουν το άσυλο διότι όλοι αυτοί επιθυμούν να μεταβούν στη Γερμανία και τη Βόρεια Ευρώπη, όλοι διαβιούν αρμονικά εδώ, αν μπορεί να πει κανείς. Σκεφτείτε το, συγκρίνετέ το, όπως προείπα με τους 27.000 και την κοινωνική αναταραχή που είχαμε τότε».

Σχετικά με το που οφείλεται η μείωση των μεταναστών, είπε: «Έχει εφαρμοστεί μια καλύτερη αποτρεπτική πολιτική και καλύτερη φύλαξη των συνόρων, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς είναι ότι οι λαθροδιακινητές έχουν αλλάξει δρομολόγια, καθώς πάνε από τη Λιβύη, την Αίγυπτο, την Ιταλία».

Δείτε τι είπε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου:

Κωνσταντίνος Μουτζούρης Χίος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Μέγαρα: Ρομά εισέβαλε σε σπίτι 72χρονου τον βασάνισε και του πήρε 5.000 ευρώ, το θύμα κατέληξε μερικούς μήνες μετά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Στο Παλατάκι ο Τέλης Μυστακίδης – Παρακολουθεί το παιχνίδι με την Σπόρτινγκ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Ένταση με Καιρίδη-Βελόπουλο στη Βουλή: “Δεν είστε ούτε Ελληνική, ούτε Λύση – Είστε πρόβλημα, αντεθνικό και ανθελληνικό”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Τσίπρας: Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για “ανώνυμους απελπισμένους”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη ο Μ. Χρυσοχοΐδης – Καταγράφηκε μείωση των ληστειών, κλοπών και διαρρήξεων το 2025

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου με φιλάθλους του ΠΑΟΚ – Θα νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του “Παπαγεωργίου”