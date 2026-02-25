Ώρες αγωνίας για χωριά του Σουφλίου λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Έβρου – Φωτογραφίες και βίντεο

Κυκλωμένο από τα νερά του ποταμού Έβρου που υπερχείλισε είναι το χωριό Μάνδρα του Δήμου Σουφλίου.

Οι κάτοικοι ζουν ώρες αγωνίας καθώς τα νερά μπήκαν σε υπόγεια δυο σπιτιών ενώ είδαν την στάθμη των νερών να έχει ανεβεί τις τελευταίες ώρες κατά 70 εκατοστά φτάνοντας στο ύψος του οδοστρώματος της γέφυρας έξω από το χωριό και σε απόσταση λίγων μέτρων από τα πρώτα σπίτια του χωριού.

Όπως είπε στο thestival.gr ο πρόεδρος της Μάνδρας, Θοδωρής Τζιαμπαρης η κατάσταση είναι δύσκολη καθώς δέχονται νερά από το ποταμό Έβρο που υπερχείλισε αλλά και από το πάνω χωριό τα Λάβαρα το οποίο επίσης είναι σε δύσκολη κατάσταση με τα νερά να έχουν φτάσει στο χωριό.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες και το βίντεο η στάθμη του νερού είναι υψηλή και η άντληση των υδάτων διαρκής.

Κάτοικοι και φορείς είναι σε ετοιμότητα ενώ πέντε αντλίες του ΤΟΕΒ Σουφλίου κάνουν απαντλήσεις υδάτων για μα προστατευθούν κατοικημένες περιοχές.

Ώρες αγωνίας ζουν και οι κάτοικοι του χωριού Λάβαρα στο Σουφλί καθώς τα ξημερώματα ήχησε το 112 προκειμένου να είναι σε επιφυλακή εξαιτίας των υδάτων που έχουν πλησιάσει σε επικίνδυνο βαθμό το χωριό.

Τα ξημερώματα ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάβαρα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ήταν το μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων της περιοχής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 25, 2026

«Περιμένουμε κι άλλον όγκο νερού οπότε είμαστε όλοι σε επιφυλακή» είπε στο thestival.gr η πρόεδρος της κοινότητας Λαβάρων, κ. Ευμορφία Τουκτούκα προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι έλαβαν το μήνυμα του 112 περίπου στις 2 τα ξημερώματα ωστόσο «δεν φύγαμε από το χωριό αλλά είμαστε σε επιφυλακή».

Την ίδια ώρα, Τη μητέρα των μαχών δίνουν τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και των Δήμων Διδυμοτείχου, Σουφλίου και Ορεστιάδας για να προστατέψουν κατοικημένες περιοχές καθώς οι τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν ορμητικά από τη Βουλγαρία και την Τουρκία έχουν σκεπάσει περίπου 100.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης ενώ σε κάποιες περιοχές έχουν μπει πλέον και στις αυλές των σπιτιών.

«Δίνουμε μάχη ώρα με την ώρα» είπε χαρακτηριστικά στο thestival.gr o αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, κ. Κώστας Βενετίδης.