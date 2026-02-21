Έβρος: “Βουλιάζει” το Σουφλί, κλειστός ο δρόμος προς Δαδιά – Προβλήματα και στο Διδυμότειχο, δείτε βίντεο

Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται όλες οι πεδινές περιοχές του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο, λόγω της ραγδαίας ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Η επικίνδυνη άνοδος έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμυρικές εικόνες, με το νερό να φτάνει πλέον μέχρι τον δρόμο και τον κόμβο της Δαδιάς.

Όπως αναφέρει το pameevro.gr, οι ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία έχουν ανεβάσει δραματικά τη στάθμη, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό σκηνικό σε χωράφια -καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 60.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει-, αγροτικές οδούς και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις Αρχές να απευθύνουν σαφείς προειδοποιήσεις προς τους πολίτες.

Σαφείς οδηγίες στον Έβρο – Καμία μετακίνηση σε επικίνδυνα σημεία

Η προσοχή εστιάζεται κυρίως:

-Στις ιρλανδικές διαβάσεις

-Στις γέφυρες χαμηλής στάθμης

-Στις αγροτικές εκτάσεις και χωματόδρομους

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι για κανέναν λόγο δεν πρέπει να επιχειρείται διέλευση από σημεία όπου υπάρχει ροή ή συγκέντρωση υδάτων, καθώς η ένταση του νερού μπορεί να παρασύρει οχήματα και πεζούς.

Διδυμότειχο: Πλημμύρισαν αυλές σπιτιών, τα νερά του Έβρου έφτασαν στο Πύθιο – Λιμνοθάλασσα ως τις σιδηροδρομικές γραμμές

Στο Διδυμότειχο σήμερα η κατάσταση είναι δύσκολη, αφού η στάθμη του Ερυθροποτάμου είναι αρκετά ψηλά. Όπως αναφέρει το evros-news, πλημμύρισαν αυλές σπιτιών κάτω από το ανάχωμα στην περιοχή Πέτρας κοντά στην Πυροσβεστική και συνεργεία του Δήμου κάνουν αντλήσεις υδάτων.

Χθες, τα νερά του ποταμού Έβρου έφτασαν ως τα σπίτια του χωριού Πύθιο Διδυμοτείχου και συγκεκριμένα στις σιδηροδρομικές γραμμές μπροστά στο χωριό, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Χιλιάδες στρέμματα πλημμύρισαν, ενώ το γήπεδο ποδοσφαίρου με τα αποδυτήρια, αλλά και αυτό του μπάσκετ έχουν σχεδόν χάθηκαν μέσα στα νερά.

Εικόνες από τις πλημμύρες στο Διδυμότειχο χθες κατέγραψε και το Ράδιο Έβρος.