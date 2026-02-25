Λάβαρα Έβρου: Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους – “Περιμένουμε κι άλλο όγκο νερού, είμαστε σε επιφυλακή”

Ώρες αγωνίας ζουν οι κάτοικοι του χωριού Λάβαρα στο Σουφλί καθώς τα ξημερώματα ήχησε το 112 προκειμένου να είναι σε επιφυλακή εξαιτίας των υδάτων που έχουν πλησιάσει σε επικίνδυνο βαθμό το χωριό.

Τα ξημερώματα ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάβαρα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ήταν το μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων της περιοχής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice February 25, 2026

«Αυτή τη στιγμή είναι σταθερή η κατάσταση αλλά περιμένουμε κι άλλον όγκο νερού οπότε είμαστε όλοι σε επιφυλακή» είπε στο thestival.gr η πρόεδρος της κοινότητας Λαβάρων, κ. Ευμορφία Τουκτούκα προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι έλαβαν το μήνυμα του 112 περίπου στις 2 τα ξημερώματα ωστόσο «δεν φύγαμε από το χωριό αλλά είμαστε σε επιφυλακή».

Τα νερά έχουν φτάσει κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια και όπως περιέγραψε η πρόεδρος των Λαβάρων «είναι στην κάτω πλευρά του χωριού, στις γραμμές του τρένου» οι οποίες προφανώς μέχρι στιγμής λειτουργούν ως «ανάχωμα» συγκρατώντας τα ύδατα και δεν έχουν εισχωρήσει στο χωριό. Ωστόσο, η κατάσταση είναι κυριολεκτικά ρευστή δεδομένου ότι αναμένονται να «κατέβει» περισσότερος όγκος νερού.

Στα Λάβαρα ζουν περίπου 500 κάτοικοι ενώ σήμερα παρά το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 όπως είπε η πρόεδρος του χωριού λειτουργούν κανονικά όλες οι σχολικές μονάδες.

«Στα Λάβαρα έχουμε παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και τα οποία σήμερα λειτουργούν κανονικά» κατέληξε η κ. Τουκτούκα ευχόμενη να «πάνε όλα καλά και να μην χρειαστεί να γίνει εκκένωση του χωριού».

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από χθες Τρίτη (24/2) έως και την Παρασκευή (27/2) την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.