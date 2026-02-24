MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε Red Code ξανά ο Έβρος λόγω κινδύνου για πλημμύρες

|
THESTIVAL TEAM

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη (24/2) έως και την Παρασκευή (27/2) την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Έβρος Πλημμύρες

