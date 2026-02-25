Σε “Red Code” ο Έβρος από τις πλημμύρες: Μήνυμα 112 στα Λάβαρα για την υπερχείλιση του ποταμού
Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον Έβρο, με τον ποταμό να έχει φουσκώσει επικίνδυνα ενώ οι τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν ορμητικά από τη Βουλγαρία και την Τουρκία έχουν σκεπάσει περίπου 100.000.
Τα ξημερώματα ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου.
“Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάβαρα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”, ήταν το μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων της περιοχής.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) February 25, 2026
🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice
«Έχουν σπάσει αναχώματα και το ποτάμι είναι πολύ κοντά στους οικισμούς ειδικά στα Λάβαρα όπου προσπαθεί η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική και ο Δήμος Σουφλίου προκειμένου να γίνει μια θωράκιση» ανέφερε χθες στο thestival.gr ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, κ. Κώστας Βενετίδης. Όπως είπε, «το φαινόμενο εξελίσσεται και εξακολουθούμε να είμαστε σε δύσκολη κατάσταση».
Σε «Red Code» ο Έβρος
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από χθες Τρίτη (24/2) έως και την Παρασκευή (27/2) την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν έξι κλοπές και μια απάτη με συνολική λεία άνω των 12.000 ευρώ – Δικογραφίες για οκτώ άτομα
- Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο φυγόποινους και έναν καταζητούμενο μέσα σε ένα 24ωρο
- ΟΗΕ: Έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και δίκαιη ειρήνη τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή