Έβρος: Μάχη αναχωμάτων για τα ορμητικά νερά – Στα 6,82 μ. η στάθμη του ποταμού στο Πύθιο – Βούλιαξαν χιλιάδες στρέμματα

Τη μητέρα των μαχών δίνουν τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και των Δήμων Διδυμοτείχου, Σουφλίου και Ορεστιάδας για να προστατέψουν κατοικημένες περιοχές καθώς οι τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν ορμητικά από τη Βουλγαρία και την Τουρκία έχουν σκεπάσει περίπου 100.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης ενώ σε κάποιες περιοχές έχουν μπει πλέον και στις αυλές των σπιτιών.

«Δίνουμε μάχη ώρα με την ώρα» είπε χαρακτηριστικά στο thestival.gr o αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, κ. Κώστας Βενετίδης.

«Από το βόρειο κομμάτι του νόμου Έβρου έως και το νότιο κομμάτι του είναι δύσκολα τα πράγματα. Χτες ήταν η μέρα που πιέστηκαν τα χωριά του Δήμου Ορεστιάδας – Ορμένιο, Δίκαια- όπου κάναμε κάποιες παρεμβάσεις για να γλυτώσουμε κάποια σπίτια. Η πίεση τώρα μεταφέρεται νοτιότερα. Προσπαθούμε να σώσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κάμπου του Δήμου Ορεστιάδας και ενισχύσαμε το κεντρικό ανάχωμα» τόνισε ο κ. Βενετίδης προσθέτοντας ότι «εδώ και πολλές ημέρες την πίεση την δέχεται το Διδυμότειχο».

ΕΡΤ Ορεστιάδας

Το φαινόμενο εξελίσσεται σταδιακά ενώ αυτή την στιγμή εξαιτίας αναχωμάτων που έχουν σπάσει και ο Δήμος Σουφλίου βρίσκεται υπό διαρκή πίεση.

«Έχουν σπάσει αναχώματα και το ποτάμι είναι πολύ κοντά στους οικισμούς ειδικά στα Λάβαρα όπου προσπαθεί η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική και ο Δήμος Σουφλίου προκειμένου να γίνει μια θωράκιση» ανέφερε ο κ. Βενετίδης επισημαίνοντας ότι «το φαινόμενο εξελίσσεται και εξακολουθούμε να είμαστε σε δύσκολη κατάσταση».

Ως εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την κατάσταση ο Δήμαρχος Σουφλίου, κ. Παναγιώτης Καλακίκος και όπως είπε στο thestival.gr «έχει σπάσει ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου και έχουμε δυσκολίες» ενώ πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν απειλούνται σπίτια «καθώς παίρνουμε προστατευτικά μέτρα» ωστόσο έχουν πλημμυρίσει χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

ΕΡΤ Ορεστιάδας

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου ανέφερε στο thestival.gr ότι στην περιοχή του εξαιτίας των τεραστίων ποσοτήτων νερού «έχουν σπάσει όλα τα αναχώματα» και έχουν πλημμυρίσει πάνω από 30.000 στρέμματα ενώ στο Πύθιο έχουν εισχωρήσει ύδατα.

«Από χτες στο Πύθιο ξεκίνησε εισροή υδάτων στις χαμηλές κατοικίες σε υπόγεια και αυλές. Στο Διδυμότειχο συνεχίζουμε τη μάχη της άντλησης υδάτων με δεκαπέντε μεγάλα συστήματα άντλησης νερών, τα οποία εισρέουν κάτω από το ανάχωμα και είμαστε αυτή τη στιγμή στο ανώτερο επίπεδο της στάθμης, στα 6,82 μέτρα όπως δείχνει η μέτρηση στη γέφυρα του Πυθίου» τόνισε ο Δήμαρχος Διδυμότειχου αναφέροντας επίσης ότι «είμαστε στη ημέρα αυτή που περνάει ο κύριος όγκος νερού» ελπίζοντας ότι αν δεν σημειωθούν άλλες βροχοπτώσεις τότε «σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί η στάθμη».