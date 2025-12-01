Μπλόκο αγροτών στα Μάλγαρα: “Δεν θα ανοίξουμε καθόλου την εθνική οδό”

Με περίπου 200 τρακτέρ οι αγρότες των Μαλγάρων έχουν κλείσει και τα δυο ρεύματα της Εθνικής Οδού στα ομώνυμα διόδια.

Οι αγρότες όπως ανέφερε στο thestival.gr ο Κώστας Ρούζιος κατάφεραν και κατέλαβαν την εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Αθηνών κινούμενοι από παραδρόμους και τα χωράφια και δηλώνουν αποφασισμένοι να κρατήσουν κλεισμένα τα διόδια και κατ΄ επέκταση την εθνική οδό.

«Είμαστε 200 τρακτέρ κι έχουμε κλείσει και τα δυο τα ρεύματα της εθνικής οδού. Μπήκαμε στην εθνική από παραδρόμους και χωράφια. Κλείσαμε την εθνική οδό μέχρι νεοτέρας και δεν θα την ανοίξουμε καθόλου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούζιος.

Οι αγρότες των Μαλγάρων όπως είπε είναι συντονισμένοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου στην μεγάλη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Οι αγρότες της Λάρισας έχουν από χτες κλείσει την εθνική οδό ΠΑΘΕ στον κόμβο της Νίκαιας ενώ κλειστή είναι και η Ε 65 από αγρότες της Καρδίτσας. Σύμφωνα με τους αγρότες της Θεσσαλίας στα δύο εν λόγω μπλόκα βρίσκονται περισσότερα από 3.000 τρακτέρ.

Σε ετοιμότητα όμως βρίσκονται και αγρότες άλλων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας που αναμένεται να συγκεντρωθούν σε σημαντικούς κόμβους καθώς σύμφωνα με τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης τα μπλόκα αναμένεται να στηθούν σε όλη την χώρα έως τις 5 Δεκεμβρίου ενώ όπως έχουν δηλώσει θα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με μπλόκα ακόμα και σε λιμάνια και αεροδρόμιο.

Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω καθώς όπως λένε τα προβλήματα πλέον έχουν συσσωρευτεί σε βαθμό που δεν μπορούν να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους.

Μεταξύ των αιτημάτων είναι το υψηλό κόστος παραγωγής εξαιτίας της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου, οι χαμηλές τιμές πώλησης των αγαθών τους αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας τα χρήματα που δόθηκαν σε άτομα που δεν είναι αγρότες να τους δοθούν. Τέλος ζητούν και την στήριξη των κτηνοτρόφων που θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς τα ζώα τους.