MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπλόκο αγροτών στα Μάλγαρα: “Δεν θα ανοίξουμε καθόλου την εθνική οδό”

|
ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Με περίπου 200 τρακτέρ οι αγρότες των Μαλγάρων έχουν κλείσει και τα δυο ρεύματα της Εθνικής Οδού στα ομώνυμα διόδια.

Οι αγρότες όπως ανέφερε στο thestival.gr ο Κώστας Ρούζιος κατάφεραν και κατέλαβαν την εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Αθηνών κινούμενοι από παραδρόμους και τα χωράφια και δηλώνουν αποφασισμένοι να κρατήσουν κλεισμένα τα διόδια και κατ΄ επέκταση την εθνική οδό.

«Είμαστε 200 τρακτέρ κι έχουμε κλείσει και τα δυο τα ρεύματα της εθνικής οδού. Μπήκαμε στην εθνική από παραδρόμους και χωράφια. Κλείσαμε την εθνική οδό μέχρι νεοτέρας και δεν θα την ανοίξουμε καθόλου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούζιος.

Οι αγρότες των Μαλγάρων όπως είπε είναι συντονισμένοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου στην μεγάλη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Οι αγρότες της Λάρισας έχουν από χτες κλείσει την εθνική οδό ΠΑΘΕ στον κόμβο της Νίκαιας ενώ κλειστή είναι και η Ε 65 από αγρότες της Καρδίτσας. Σύμφωνα με τους αγρότες της Θεσσαλίας στα δύο εν λόγω μπλόκα βρίσκονται περισσότερα από 3.000 τρακτέρ.

Σε ετοιμότητα όμως βρίσκονται και αγρότες άλλων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας που αναμένεται να συγκεντρωθούν σε σημαντικούς κόμβους καθώς σύμφωνα με τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης τα μπλόκα αναμένεται να στηθούν σε όλη την χώρα έως τις 5 Δεκεμβρίου ενώ όπως έχουν δηλώσει θα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με μπλόκα ακόμα και σε λιμάνια και αεροδρόμιο.

Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω καθώς όπως λένε τα προβλήματα πλέον έχουν συσσωρευτεί σε βαθμό που δεν μπορούν να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους.

Μεταξύ των αιτημάτων είναι το υψηλό κόστος παραγωγής εξαιτίας της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου, οι χαμηλές τιμές πώλησης των αγαθών τους αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας τα χρήματα που δόθηκαν σε άτομα που δεν είναι αγρότες να τους δοθούν. Τέλος ζητούν και την στήριξη των κτηνοτρόφων που θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς τα ζώα τους.

Αγρότες Κινητοποιήσεις Μάλγαρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Σπάνιο περιστατικό στην Α2 ανδρών του πόλο: Πολίστας έσπασε τη μύτη αντιπάλου και συνελήφθη

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Δημήτρης Σκουλός: Ως μπαμπάς είναι δουλειά μου να προστατεύσω τα παιδιά μου από έναν κόσμο που δεν είναι έτοιμα να αφομοιώσουν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ηρακλής: Οι οπαδοί γιούχαραν τους παίκτες για την ισοπαλία με τον Καμπανιακό – Έξαλλος ο Μονεμβασιώτης, δείτε βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 20 ώρες πριν

Κολυδάς: Νωρίτερα καταφτάνει η νέα κακοκαιρία με πολλές βροχές – Η πρόγνωση για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Μεξικό: Ο στρατός σκοτώνει φερόμενο ως βαρόνο των ναρκωτικών που καταζητούσαν οι ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ελβετία: Με ποσοστό 79% απορρίφθηκε από τους ψηφοφόρους η πρόταση για φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών