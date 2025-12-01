MENOY

Θεσσαλονίκη: Κλειστή και στα δυο ρεύματα η ΠΑΘΕ στο ύψος των Μαλγάρων – Βίντεο

THESTIVAL TEAM

Κλειστή είναι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα οι αγρότες από τα Μάλγαρα και τις γύρω περιοχές αιφνιδίασαν τις αστυνομικές αρχές από τα Μάλγαρα καθώς οι μισοί κινήθηκαν προς τον κόμβο με την εθνική οδό φτάνοντας στον φραγμό που είχαν στήσει οι αστυνομικές αρχές απαγορεύοντας έτσι την έξοδο τους με τα τρακτέρ στην εθνική οδό ενώ άλλοι αγρότες της περιοχής κινήθηκαν αιφνιδιαστικά από άλλο σημείο και κατάφεραν να φτάσουν με τα τρακτέρ τους στα διόδια αποκλείοντας το ρεύμα της εθνικής οδού προς την Αθήνα.

Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους φέρεται να κινήθηκαν ανάποδα στην εθνική οδό αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις καταφέρνοντας να κλείσουν την εθνική οδό ενώ αναφέρουν ότι ο αποκλεισμός των διοδίων είναι συμβολικός.

Στο σημείο έφτασε πριν από λίγη ώρα και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για να στηρίξει τον αγώνα των αγροτών.

