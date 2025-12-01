Θεσσαλονίκη: Αγρότες έκλεισαν τον δρόμο προς Αθήνα στα διόδια των Μαλγάρων, βίντεο

Αιφνιδίασαν τις αστυνομικές αρχές οι αγρότες από τα Μάλγαρα και τις γύρω περιοχές καθώς οι μισοί κινήθηκαν προς τον κόμβο με την εθνική οδό φτάνοντας στον φραγμό που είχαν στήσει οι αστυνομικές αρχές απαγορεύοντας έτσι την έξοδο τους με τα τρακτέρ στην εθνική οδό ενώ άλλοι αγρότες της περιοχής κινήθηκαν αιφνιδιαστικά από άλλο σημείο και κατάφεραν να φτάσουν με τα τρακτέρ τους στα διόδια αποκλείοντας το ρεύμα της εθνικής οδού προς την Αθήνα.

Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους φέρεται να κινήθηκαν ανάποδα στην εθνική οδό αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις καταφέρνοντας να κλείσουν την εθνική οδό ενώ αναφέρουν ότι ο αποκλεισμός των διοδίων είναι συμβολικός.