ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αγρότες έκλεισαν τον δρόμο προς Αθήνα στα διόδια των Μαλγάρων, βίντεο

THESTIVAL TEAM

Αιφνιδίασαν τις αστυνομικές αρχές οι αγρότες από τα Μάλγαρα και τις γύρω περιοχές καθώς οι μισοί κινήθηκαν προς τον κόμβο με την εθνική οδό φτάνοντας στον φραγμό που είχαν στήσει οι αστυνομικές αρχές απαγορεύοντας έτσι την έξοδο τους με τα τρακτέρ στην εθνική οδό ενώ άλλοι αγρότες της περιοχής κινήθηκαν αιφνιδιαστικά από άλλο σημείο και κατάφεραν να φτάσουν με τα τρακτέρ τους στα διόδια αποκλείοντας το ρεύμα της εθνικής οδού προς την Αθήνα.

Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους φέρεται να κινήθηκαν ανάποδα στην εθνική οδό αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις καταφέρνοντας να κλείσουν την εθνική οδό ενώ αναφέρουν ότι ο αποκλεισμός των διοδίων είναι συμβολικός.

Θεσσαλονίκη Μάλγαρα

