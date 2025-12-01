MENOY

Θεσσαλονίκη: Αγρότες με τα τρακτέρ τους κινούνται από τα Μάλγαρα προς τα διόδια – Δείτε βίντεο

ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Στον κόμβο των Μαλγάρων έφτασαν με τα τρακτέρ τους αγρότες της γύρω περιοχής που από νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν στην ομώνυμη κοινότητα.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποτρέψουν τους αγρότες να καταλάβουν την εθνική οδό ή να προσεγγίσουν τα διόδια.

Σημειώνεται ότι αγρότες με τα τρακτέρ τους σε μια προσπάθεια να φτάσουν στα διόδια των Μαλγάρων έχουν εισέλθει στα χωράφια σπάζοντας έτσι το μπλόκο της Αστυνομίας.

Οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων έχουν ξεκινήσει δυναμικά από χτες στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας ενώ όπως έχει ήδη ανακοινωθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου θα έχουν στηθεί παντού τα μπλόκα των αγροτών.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από χτες το πρωί η χώρα είναι κομμένη στα δύο καθώς οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν παρατάξει τα τρακτέρ του πάνω στην Εθνική οδό στον κόμβο Νίκαιας και στον κόμβο της Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας.

Θεσσαλονίκη Μάλγαρα

