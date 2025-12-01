Αγρότες: Παραλύει η χώρα από τις κινητοποιήσεις – Κλειστή η ΠΑΘΕ στη Νίκαια και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στην Καρδίτσα

Αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Την ίδια ώρα κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Βίντεο από Καρδίτσα:

Συγκέντρωση αγροτών στα Μάλγαρα

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα αγρότες και σε άλλες περιοχές της χώρα. Μετά τις 12 το μεσημέρι αγρότες από Μάλγαρα, Κύμινα, Χαλάστρα θα κινηθούν προς τα διόδια. Επίσης, στις 13:00 αγρότες θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στη Χαλκηδόνα.

Ένταση και χημικά στον Πλατύκαμπο

Σημειώνεται ότι χθες σημειώθηκε ένταση στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας–Βόλου, έξω από τον Πλατύκαμπο, όπου αγρότες είχαν παρατάξει τα τρακτέρ τους αποκλείοντας τον δρόμο.

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας–Βόλου, έξω από τον Πλατύκαμπο, όπου αγρότες είχαν παρατάξει τα τρακτέρ τους αποκλείοντας τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν να κινηθούν προς την εθνική οδό, κλείνοντας το πέρασμα με περιπολικό.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με μερίδα αγροτών να συγκεντρώνεται γύρω από το όχημα και να το κουνάει και να το χτυπά, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ, ενώ ο αστυνομικός οδηγός βρισκόταν μέσα.

Το κλίμα παρέμεινε τεταμένο και λίγο αργότερα σε νέα ένταση οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών ενώ πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία προσαγωγή.