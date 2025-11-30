MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλατύκαμπος: Οι αγρότες “έσπασαν” το μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ και βγήκαν στη ΠΑΘΕ – Δείτε βίντεο από το σημείο

THESTIVAL TEAM

Κλειστή είναι αυτή την ώρα η ΠΑΘΕ στο ύψος του Πλατύκαμπου και από τα δύο ρεύματα με τρακτέρ και πεζούς αγρότες να διαμαρτύρονται ζητώντας την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και χρημάτων που, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και μήνες.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Υπενθυμίζεται πως λίγο νωρίτερα σημειώθηκε ένταση στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας–Βόλου, έξω από τον Πλατύκαμπο, όπου αγρότες είχαν παρατάξει τα τρακτέρ τους αποκλείοντας τον δρόμο.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν να κινηθούν προς την εθνική οδό, κλείνοντας το πέρασμα με περιπολικό.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με μερίδα αγροτών να συγκεντρώνεται γύρω από το όχημα και να το κουνάει και να το χτυπά, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ, ενώ ο αστυνομικός οδηγός βρισκόταν μέσα.

