ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πλατύκαμπος: Αγρότες επιτέθηκαν σε περιπολικό που τους έκλεισε τον δρόμο – Του έσπασαν το παρμπρίζ, έπεσαν χημικά, δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας–Βόλου, έξω από τον Πλατύκαμπο, όπου αγρότες είχαν παρατάξει τα τρακτέρ τους αποκλείοντας τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν να κινηθούν προς την εθνική οδό, κλείνοντας το πέρασμα με περιπολικό.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με μερίδα αγροτών να συγκεντρώνεται γύρω από το όχημα και να το κουνάει και να το χτυπά, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ, ενώ ο αστυνομικός οδηγός βρισκόταν μέσα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, οι οποίες δημιούργησαν φραγμό για να αποτρέψουν τους συγκεντρωμένους από το να προσεγγίσουν την εθνική οδό.

Το κλίμα παρέμεινε τεταμένο και λίγο αργότερα σε νέα ένταση οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών ενώ πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία προσαγωγή.

