ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τρεις συλλήψεις αγροτών στη Λάρισα για τα επεισόδια – Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής οι αστυνομικές δυνάμεις στη Λάρισα, κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

“Συνελήφθησαν σήμερα (30/11) το μεσημέρι, από αστυνομικούς που λάμβαναν μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων σε περιοχές της Λάρισας, τρεις ημεδαποί, οι οποίοι κατά περίπτωση- προέβησαν σε έκνομες ενέργειες σε βάρος αστυνομικών και υπηρεσιακού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, δύο συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, από τους οποίους ο ένας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση. Από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στους χώρους όπου πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα”.

