ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας – Εκατοντάδες τρακτέρ στον δρόμο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, μετά την είσοδο δεκάδων τρακτέρ στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν οι αγρότες της περιοχής.

Οι αγρότες έσπασαν προστατευτικά στηθαία και μέσω παράδρομου ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία.

Στο μπλόκο έχουν φτάσει και εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές.

Προηγήθηκαν επεισόδια τόσο στη Νίκαια όσο και στον Πλατύκαμπο. Αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό, ενώ σε ορισμένες στιγμές επιχείρησαν να ανατρέψουν όχημα της αστυνομίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες.

Στη Νίκαια, η αστυνομία είχε παρατάξει δύο κλούβες των ΜΑΤ, όμως, οι αγρότες κατάφεραν τελικά να μπουν στην Εθνική Οδό.

Παράλληλα, στην περιοχή έγιναν και προσαγωγές αγροτών κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Τα τρακτέρ παραμένουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο και η κυκλοφορία έχει διακοπεί.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι αγρότες δηλώνουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Νωρίτερα, είχαν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας -συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου- από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται επί τόπου για την καθοδήγηση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αγρότες Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης

